Thais Wiggers e il nuovo compagno: “Sull’anulare sinistro è comparso un anello, crede sempre di più nel rapporto”

Thais Wiggers e il nuovo compagno, un uomo di 65 anni di cui al momento non si conosce l’identità, sono sempre più complici e affiatati. I due sono stati paparazzati a cena e l’ex velina indossava un anello sull’anulare sinistro. Che ci siano delle nozze in vista? “In questo legame lei crede sempre di più”, dicono le indiscrezioni.

Thais Wiggers sembra intenzionata a costruire un futuro insieme al nuovo compagno. Dopo le prime immagini di coppia e la difesa alle accuse per la differenza d'età (15 in più di lei), l'ex velina di Striscia la Notizia è stata vista con anello sull'anulare sinistro. A paparazzarla Diva e Donna, che già in passato aveva dato per primo la notizia. Che ci siano delle nozze in vista? O comunque l'intenzione di fare progetti insieme?

Stando a quanto racconta il settimanale, l'ex velina ed ex compagna di Teo Mammucari "pende dalle labbra del suo nuovo uomo". Un uomo di cui al momento non si conosce ancora l'identità e si hanno poche informazioni: ha 65 anni, è brasiliano come lei e vive a Londra. Tra loro, quindi, una storia d'amore a distanza, che però non sarebbe in alcun modo un problema. Anzi, stando a quanto racconta Diva e Donna, in questo legame "Wiggers crede sempre di più".

Secondo Diva e Donna i due sarebbero intenzionati a costruire un rapporto serio e duraturo. Sono stati paparazzati durante una cena in un ristorante a Milano, dove hanno mangiato insieme, chiacchierato e riso, apparendo complici e in perfetta sintonia. In più, sull'anulare sinistro dell'ex velina è apparso un anello che lascia pensare a un legame pronto a fare un passo in avanti. Che ci siano delle nozze in vista? O che sia avvenuta una proposta di matrimonio lontano dai riflettori? Al momento nessuna conferma, si tratta solamente di ipotesi basate sull'anello comparso proprio sull'anulare sinistro della sua mano, ma non è del tutto che escluso che in un futuro possano essere i diretti interessati a dare qualche conferma. Nel frattempo, sui social, Wiggers aveva difeso la sua vita privata spiegando: "Se sono fidanzata o meno, questi sono affari miei. Decido io se dirlo nel momento in cui mi sento di dirlo".