Thais Wiggers e il nuovo compagno: “Sull’anulare sinistro è comparso un anello, crede sempre di più nel rapporto”

Thais Wiggers e il nuovo compagno, un uomo di 65 anni di cui al momento non si conosce l’identità, sono sempre più complici e affiatati. I due sono stati paparazzati a cena e l’ex velina indossava un anello sull’anulare sinistro. Che ci siano delle nozze in vista? “In questo legame lei crede sempre di più”, dicono le indiscrezioni.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Elisabetta Murina
Immagine

Thais Wiggers sembra intenzionata a costruire un futuro insieme al nuovo compagno. Dopo le prime immagini di coppia e la difesa alle accuse per la differenza d'età (15 in più di lei), l'ex velina di Striscia la Notizia è stata vista con anello sull'anulare sinistro. A paparazzarla Diva e Donna, che già in passato aveva dato per primo la notizia. Che ci siano delle nozze in vista? O comunque l'intenzione di fare progetti insieme?

Stando a quanto racconta il settimanale, l'ex velina ed ex compagna di Teo Mammucari "pende dalle labbra del suo nuovo uomo". Un uomo di cui al momento non si conosce ancora l'identità e si hanno poche informazioni: ha 65 anni, è brasiliano come lei e vive a Londra. Tra loro, quindi, una storia d'amore a distanza, che però non sarebbe in alcun modo un problema. Anzi, stando a quanto racconta Diva e Donna, in questo legame "Wiggers crede sempre di più".

Immagine

Secondo Diva e Donna i due sarebbero intenzionati a costruire un rapporto serio e duraturo. Sono stati paparazzati durante una cena in un ristorante a Milano, dove hanno mangiato insieme, chiacchierato e riso, apparendo complici e in perfetta sintonia. In più, sull'anulare sinistro dell'ex velina è apparso un anello che lascia pensare a un legame pronto a fare un passo in avanti. Che ci siano delle nozze in vista? O che sia avvenuta una proposta di matrimonio lontano dai riflettori? Al momento nessuna conferma, si tratta solamente di ipotesi basate sull'anello comparso proprio sull'anulare sinistro della sua mano, ma non è del tutto che escluso che in un futuro possano essere i diretti interessati a dare qualche conferma. Nel frattempo, sui social, Wiggers aveva difeso la sua vita privata spiegando: "Se sono fidanzata o meno, questi sono affari miei. Decido io se dirlo nel momento in cui mi sento di dirlo". 

Immagine
