Sei Veline per la nuova edizione di Striscia La Notizia: tra loro c’è un’ex di Uomini e Donne

Sono sei le Veline scelte per la nuova edizione di Striscia La Notizia in tv da giovedì 22 gennaio 2026, in prima serata su Canale5. Tra le ballerine, anche un’ex di Uomini e Donne.

Striscia La Notizia torna in tv con il debutto in prima serata. Il tg satirico di Antonio Ricci ritorna in palinsesto da giovedì 22 gennaio 2026, ma con cinque prime serate, in onda una a settimana. Ezio Greggio e Enzo Iacchetti saranno ancora i conduttori dietro al bancone, pronti a dirigere servizi di varietà, satira e inchieste. La nuova edizione di Striscia La Notizia porta con sé tantissime novità a partire dalla partecipazione di Maria De Filippi e Tina Cipollari nella prima puntata, fino alle Veline che per il nuovo format saranno sei. Tra queste c'è una ex corteggiatrice di Uomini e Donne finita più volte al centro della cronaca rosa. Si tratta di Virginia Stablum.

Virginia Stablum nel cast di Striscia La Notizia 2026

Virginia Stablum è entrata nel cast di Striscia La Notizia 2026. Una novità per il volto televisivo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne – programma al quale partecipò nell'edizione 2017/2018 che si concluse con la scelta da Nicolò Brigante – ed ex rappresentante dell'Italia a Miss Universo, che fu eletta Miss Universe Italy nel 2022, e volò a New Orleans per la finalissima. Virginia Stablum, classe '98, nata a Trento da mamma italiana e papà di origini africane, è finita diverse volte al centro della cronaca rosa per le sue relazioni sentimentali. Una delle più note quella con Luca Vezil, iniziata nel 2023 e terminata nel 2025. Da diversi mesi, la nuova Velina di Striscia starebbe frequentando Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della Nazionale.

Chi sono le Veline di Striscia La Notizia 2026

Sono in totale sei le Veline della nuova edizione di Striscia La Notizia 2026. Affiancheranno Virginia Stablum, Alessia Anzoli, 20enne milanese che ha conquistato la fascia di Miss Lombardia nel 2023, Lavinia Circeo, 24 anni di Pescara che vive a Cannes e sogna di diventare attrice. Poi Ginevra Festa, ballerina 26enne che ha fatto parte del corpo di ballo di Elodie che ha accompagnato in tour live in giro per l'Italia, Lara Granata, ballerina professionista 27enne che ha lavorato in Rai per diversi programmi come Tale e Quale Show, The Voice Senior e per Sanremo 2025, nel corpo di ballo di Elodie. Tornerà in studio, tra le veline, anche Nausica Marasca, 22enne di Campobasso che ha già ricoperto il ruolo di Velina nell'edizione 2024/2025.