A Striscia la Notizia c’è Samira Lui, ma la terza puntata va in onda nel giorno di Atalanta-Juventus

Striscia la notizia sfida Atalanta-Juve di Coppa Italia con Samira Lui al bancone e il Tapiro a Laura Pausini per le polemiche su Grignani e Mengoni. Giorgio Mastrota inviato speciale sui parcheggi rosa.

Domani sera torna l'appuntamento con Striscia la notizia – La voce della presenza. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti guidano la terza puntata della stagione su Canale 5, affiancati dal team delle sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.

Il terzo Tapiro d'oro della stagione va a Laura Pausini. Valerio Staffelli intercetta la cantante a Roma per discutere delle recenti polemiche che la vedono coinvolta insieme a Gianluca Grignani e Marco Mengoni. Dopo Fiorello e la coppia Zalone-Nunziante, è il turno della popstar italiana di rispondere alle domande dell'inviato più temuto del programma. Dopo gli ascolti della seconda puntata in flessione rispetto all'esordio, Striscia arriva all'appuntamento con la terza puntata nel giorno più duro: domani sera su Italia 1 ci sarà Atalanta-Juventus di Coppa Italia

Samira Lui debutta al bancone di Striscia

Considerato l'avversario in casa, Striscia rilancia con una grande novità per la serata: Samira Lui fa il suo esordio dietro al bancone di Striscia. L'influencer affianca Greggio e Iacchetti per tutta la puntata. Anche Lillo Petrolo si unisce ai conduttori, protagonista con il maestro Morselli e le Veline per una coreografia. Sul palco torna anche Raul Cremona nei panni del mitico Mago Oronzo.

Giorgio Mastrota contro chi occupa i parcheggi rosa

L'inviato speciale della puntata è Giorgio Mastrota, che affronta il problema di chi utilizza impropriamente i parcheggi riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini piccoli. La soluzione? Invece delle classiche "merdine" di Striscia, Mastrota consegna materassi e gadget vari, in perfetto stile televendite. Tra gli altri servizi: Valerio Staffelli propone un nuovo esperimento sociale sul tema dei maltrattamenti alle donne, mentre Michele Macrì racconta l'aggressione subita insieme al suo operatore durante un'inchiesta sulla pesca illegale a Cirò, in provincia di Crotone.

Moreno Morello continua a indagare sui meccanismi poco chiari dei servizi di pronto intervento domestico. Rajae Bezzaz si occupa di villette occupate abusivamente, Jimmy Ghione analizza il fenomeno delle minicar truccate, sempre più diffuso tra i giovanissimi. Enrico Lucci irrompe alla prima della Bohème al teatro dell'Opera di Roma. Giuseppe Longinotti prosegue la sua stravagante campagna elettorale a sindaco di Milano, Rosaria Rollo torna con la rubrica I Nuovi Mostri, mentre Barbascura X esplora con la sua ironia il mondo animale.