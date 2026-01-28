Striscia La Notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante

Nella puntata di Striscia La Notizia del 29 gennaio Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante. Le anticipazioni della serata rivelano anche gli ospiti: da Gerry Scotti a Lorella Cuccarini e Gabriel Garko.

Giovedì 29 gennaio 2026 torna in tv, in prima serata su Canale5, Striscia La Notizia con una nuova puntata ricca di servizi, gag e la consegna di un nuovo Tapiro dall'inviato Valerio Staffelli. Stando alle anticipazioni del tg satirico, il secondo maialino d'oro della stagione, dopo quello consegnato a Fiorello, è per i due re degli incassi cinematografici del momento, Checco Zalone e Gennaro Nunziante. Insieme hanno scritto e diretto Buen Camino, film uscito a Natale 2025 nei cinema che attualmente detiene il primato come prodotto cinematografico con il maggior incasso di sempre in Italia. Per Zalone non è il primo Tapiro: l'ultimo consegnato risale al 2021, quando il cantante, attore e regista non partecipò alla premiazione dei David di Donatello durante la quale il suo brano Immigrato vinse come ‘miglior canzone originale'.

Gli ospiti della puntata di Striscia La Notizia del 29 gennaio

La puntata del 29 gennaio 2026 di Striscia La Notizia sarà ricca di ospiti. Gerry Scotti sarà il concorrente di un'edizione speciale de La Ruota della Fortuna, Lorella Cuccarini si trasformerà invece in Wonder Cucca, inviata del tg satirico. E ancora ci saranno Gabriel Garko, che ballerà insieme alle sei Veline del programma, poi il trio formato da Paolo Del Debbio, Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi che, annunciati da Emanuela Folliero, regaleranno una gag insolita.

Il programma, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti accompagnati in studio dalle Veline – Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum – e dalla band dal vivo diretta da Demo Morselli, vedrà tra gli inviati anche I Cugini di Campagna che si occuperanno dei furbi che oltrepassano i tornelli in metropolitana senza il biglietto. Tra i servizi che andranno in onda, quelli di Rajae Bezzaz, di Michele Macrì, poi quello di Moreno Morello che ha indagato su alcuni strani giri legati ai servizi di pronto intervento domestico, di Francesco Mazza, volato in Giappone per constatare le differenze culturali tra Oriente e Occidente.