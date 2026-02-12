Tapiro di Striscia La Notizia a Carlo Conti, Al Bano presta la voce al Gabibbo e viene aggredito: le anticipazioni

Valerio Staffelli ha raggiunto Carlo Conti per consegnargli il quarto Tapiro d'oro della nuova edizione di Striscia La Notizia. Il tg satirico, in onda stasera con il quarto appuntamento della stagione in prima serata su Canale5, ha intercettato il noto conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo per regalargli l'iconico maialino d'oro del programma.

Il momento della consegna andrà in onda nella puntata di stasera che sarà ricca di ospiti e sorprese.

Al Bano presta la voce al Gabibbo: "Malmenato e spinto durante il servizio"

Al Bano sarà protagonista della serata: ricoprirà il ruolo di inviato speciale indossando i panni di Gabibbo. Presterà la sua voce al noto pupazzo, mascotte del tg satirico, che verrà inviato sul campo, per le strade di Milano, per realizzare un servizio sull'occupazione indebita dei parcheggi riservati ai disabili e quella contro i "furbetti" che viaggiano sui mezzi pubblici senza pagare il biglietto. Durante le riprese, si legge nelle anticipazioni della puntata, il Gabibbo è stato malmenato e spinto ripetutamente a terra da un ragazzo precedentemente ripreso mentre saltava il tornello della metropolitana. Al Bano sarà poi ospite in studio per esibirsi in sfide canore contro i conduttori.

Gli ospiti e le anticipazioni della puntata

La puntata di Striscia La Notizia di stasera vedrà tanti altri ospiti: Sabrina Salerno sarà in studio e ballerà insieme ai conduttori e alle Veline le hit che l’hanno resa un’icona pop italiana. Poi ancora Francesco Cicchella canterà Billie Jean di Michael Jackson, rivisiterà le sigle storiche di Striscia e regalerà alcune delle sue imitazioni. Rosaria Rollo, invece, per una volta si trasformerà da inviata a ballerina in uno stacchetto con le Veline. Non mancheranno i servizi dei giornalisti e inviati del tg satirico: andrà in onda un nuovo esperimento di Valerio Staffelli sul tema dei maltrattamenti alle donne, poi ancora un servizio di Luca Aberte, di Rajae. Le Olimpiadi saranno al centro dell’inchiesta di Moreno Morello, che ha documentato problemi di progettazione nell'Arena Santa Giulia di Milano. Enrico Lucci irromperà all’elegantissimo premio "Antenna d’oro per la tivvù" a Roma.