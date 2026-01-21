Il primo tapiro del nuovo Striscia la Notizia a Fiorello e le prime immagini di Maria De Filippi inviata

Tapiro d’oro a Fiorello nella prima puntata in prima serata di Striscia la notizia: è il 28esimo della sua carriera. Spuntano le prime immagini di Maria De Filippi inviata: ecco che cosa farà.

Il primo Tapiro d'oro della stagione in prima serata di Striscia la notizia va a Rosario Fiorello, che raggiunge così quota 28 riconoscimenti nella sua carriera. Per l'occasione speciale, il celebre statuetta è stata personalizzata con strass e papillon, a sottolineare l'importanza del debutto del tg satirico nel nuovo slot serale.

Giovedì 22 gennaio alle 21.30 su Canale 5, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti conducono la prima delle cinque puntate evento di Striscia la notizia – La voce della presenza, in uno studio completamente rinnovato e con una serie di novità che segnano una rottura netta con il passato.

Le parole di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti a Fanpage.it

Enzo Iacchetti, intervistato da Fanpage.it, ha raccontato la grande atmosfera delle prove in un clima di massima riservatezza: "Siamo euforici, è come se fossimo dei vecchi trentenni", ha aggiunto Iacchetti descrivendo l'atmosfera delle prove. "Certe cose che mi fanno fare da giovani… tiene in piedi l'adrenalina, non tanto il corpicione che ormai è quello che è".

Ezio Greggio, che con Antonio Ricci condivide 43 anni di lavoro ininterrotto, vive il passaggio in prima serata con la sicurezza di chi ha alle spalle una carriera consolidata: "Non dobbiamo dimostrare nulla, chi siamo lo sappiamo e lo sa il pubblico da parecchi anni". Sul rapporto con Ricci, Greggio ha scherzato a Fanpage.it: "Mai litigato. Solo al ristorante su chi pagava il conto. Lui è ligure, io sono piemontese, siamo cugini su quello". Con Iacchetti, compagno di 32 edizioni, "mai una discussione, al massimo goliardica sulla Juve e sull'Inter".

Le novità della prima puntata

Oltre al Tapiro a Fiorello, la serata inaugurale presenta una serie di contenuti inediti. Maria De Filippi debutta come inviata di Striscia insieme a Tina Cipollari e Giovannino, con la missione di consegnare l'iconica "merdina" a chi parcheggia abusivamente nei posti riservati ai disabili. "Sarà strepitoso vederla in azione", ha anticipato Greggio.

In studio, Alessandro Del Piero nei panni del supereroe "Capitan Alex" e Roberta Bruzzone che nello speciale "Striscia Criminale" indaga su un presunto crimine di Greggio e Iacchetti, con l'inviato Jimmy Ghione a interrogare la presunta vittima, Valerio Merola.

Il trasformista Dario Ballantini sarà presente nei panni del Presidente Sergio Mattarella, mentre la band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli accompagnerà tutta la serata insieme alle sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

I servizi di inchiesta

Tra i contenuti più attesi, l'esperimento sociale di Valerio Staffelli sui maltrattamenti agli anziani, realizzato con telecamere nascoste per immortalare le reazioni dei passanti di fronte a un ragazzo che rimprovera aspramente la madre. Luca Abete firma un'inchiesta destinata a far discutere sul fenomeno dei cantanti neomelodici invitati alle feste per bambini nel Sud Italia, dove propongono canzoni che esaltano stili di vita criminali e inneggiano alla malavita.

Enrico Lucci interferisce con le celebrazioni per i 30 anni di Porta a Porta, mentre Rajae Bezzaz racconta di un rifugio per cani in provincia di Como dove sono gli animali a scegliere le persone che si prenderanno cura di loro. Non mancano le rubriche storiche: Cristiano Militello conduce live "Striscia il cartellone", Rosaria Rollo presenta "I nuovi mostri" sul meglio del peggio della tv, e Barbascura X propone un filmato tra scienza e comicità dedicato al mondo delle scimmie.

Un passaggio storico

Iacchetti ha sottolineato l'importanza di questo momento per il futuro del programma: "Antonio ha difeso Striscia per 38 anni, sarebbe bello festeggiare il quarantesimo e oltre". E sulla totale trasformazione del formato ha aggiunto: "Non c'è niente che ci accomuna agli altri anni. C'è di tutto: intelligenza artificiale, acrobazie, orchestra dal vivo, sei veline".

Appuntamento giovedì 22 gennaio alle 21.30 su Canale 5 per scoprire cosa avrà detto Fiorello a Staffelli per meritarsi il 28esimo Tapiro della sua carriera.