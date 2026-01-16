Striscia La Notizia torna su Canale 5: Maria De Filippi inviata, le sei Veline e tutte le novità

Striscia la Notizia è pronto a tornare su Canale 5 da giovedì 22 gennaio. L’appuntamento è in prima serata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che avranno al loro fianco ben sei Veline. Tante le novità del tg satirico di Antonio Ricci, come un’inedita Maria De Filippi come inviata.

A partire da giovedì 22 gennaio torna Striscia la Notizia, ma stavolta l'appuntamento è in prima serata. Il tg satirico di Antonio Ricci, cambia la sua storica collocazione dell'access prime time per testare un nuovo posto nel palinsesto di Canale 5. Alla conduzione torneranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con un bel pieno di novità, dalle inchieste, alle Veline e agli inviati nuovi di zecca. Ospiti della prima puntata saranno Alex Del Piero e Roberta Bruzzone.

Le sei Veline e con Greggio e Iacchetti e la band con Demo Morselli

Dietro all'iconico bancone di Striscia, in uno studio completamente messo a nuovo, ci sarà la coppia di conduttori tanto amata dal pubblico, Greggio e Iacchetti, che per cinque serate dovranno traghettare gli spettatori in questa nuova avventura. Ad accompagnarli, però, ci saranno come sempre le Veline, ma stavolta non sono più due bensì sei, ovvero: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. L'obiettivo, probabilmente, è quello di dar vita a un piccolo corpo di ballo, come in ogni show che si rispetti, d'altra parte una grande novità è la presenza di una band dal vivo che sarà diretta da Demo Morselli.

Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino nel team degli inviati

La novità più interessante sono gli inviati che, di puntata in puntata, arricchiranno la squadra del Tg satirico. Troveremo gli storici come Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Moreno Morello, Michele Macrì, Francesco Mazza e ovviamente Valerio Staffelli. L'esordio in tv di Striscia vedrà un terzetto di inviati fuori dal comune. Per la prima puntata, infatti, Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino avranno il compito di consegnare la storica "merdina" di Striscia a chi parcheggia la macchina in un posto che è riservato a persone con disabilità. Non mancheranno, poi, le rubriche satiriche che hanno reso il tg di Antonio Ricci una garanzia di divertimento e, infatti, torneranno Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo.

Il Gabibbo icona del programma

Infine, figura iconica del programma, il Gabibbo, non può certo mancare. Il pupazzo, festeggiato per i suoi 35 anni di successi e notorietà, anche durante eventi noti come il Lucca Comics, sarà al fianco dei conduttori con cui intratterrà, come sempre, scherzose e irriverenti conversazioni.