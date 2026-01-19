Chiara Squaglia lascia Striscia la Notizia come Max Laudadio e Stefania Petix: cosa farà adesso l’inviata

Chiara Squaglia lascia Striscia la Notizia. Dopo 10 anni, l'inviata non farà più parte del tg satirico di Antonio Ricci I motivi della decisione non sono al momento noti. La nuova edizione del programma inizierà giovedì 22 gennaio su Canale 5 e diverse saranno le novità, a cominciare dalla 6 veline dietro al bancone. Di recente anche Stefania Petix e Max Laudadio avevano detto addio al loro ruolo di inviati per dedicarsi a progetti diversi e personali.

Il nome di Chiara Squaglia, così come quello di Stefania Petix e Max Laudadio, non compare più tra gli inviati di Striscia la Notizia. La giornalista, infatti, non farà più parte del programma dopo oltre 10 anni, in cui ha realizzato servizi di diverso genere e reportage, dalla cronaca alla denuncia di disagi e malfunzionamenti in alcune delle più grandi città d'Italia. Non è noto il motivo del suo addio e, per il momento, la diretta interessata non ha dato spiegazioni precise a riguardo. Sul suo profilo Instagram, però, ha condiviso alcune immagini di un calendario in intimo realizzato recentemente e che sta mostrando ai suoi followers. "Per me non è “solo” un calendario. È un pezzo di me. Un volto della mia Identità. Un manifesto della mia Libertà. Rappresenta un capitolo cruciale della mia storia, un momento di svolta, di cambiamenti profondi nella mia vita", aveva scritto ad accompagnare il post dell'annuncio.

L'addio di Chiara Squaglia a Striscia la Notizia si inserisce in un momento particolare del programma, in cui già due volti avevano fatto un passo indietro. La nuova edizione è in partenza giovedì 22 gennaio su Canale 5 e ci sono diverse novità, come l'arrivo di 6 veline dietro al bancone e non più due: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Alla conduzione torneranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e non mancheranno nuovi inviati d'eccezione: per la prima puntata Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino avranno il compito di consegnare la storica "merdina" di Striscia a chi parcheggia la macchina in un posto che è riservato a persone con disabilità.