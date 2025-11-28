Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano Striscia La Notizia: “È il momento di iniziare una nuova fase”

Max Laudadio e Stefania Petyx, due storici inviati di Striscia La Notizia, hanno annunciato l’addio al programma dopo diversi anni. Nello stesso giorno hanno pubblicato un post sui social, spiegando che si dedicheranno a nuovi progetti e che era arrivato il momento di “iniziare una nuova fase”.

Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano Striscia La Notizia. I due storici inviati del tg satirico di Antonio Ricci, con un post pubblicato su Instagram nella stessa giornata (venerdì 28 novembre), hanno annunciato l'addio al programma dopo diversi anni. Una decisione, spiegano entrambi, presa per il desiderio di fare qualcosa di nuovo nella loro carriera e dedicarsi ad altri progetti.

"Oggi chiudo una pagina importante della mia vita. Dopo tanti anni, lascio Striscia la Notizia", ha esordito Max Laudadio. Poi ha ripercorso la sua carriera nel programma, che definisce un "viaggio intenso" e che l'ha fatto crescere "come uomo e come professionista". Riguardo alle motivazioni che l'hanno portato a questa scelta, ha precisato: "Arriva il momento in cui senti che è giusto fare un passo nuovo. Con gratitudine, rispetto e un po’ di emozione, apro una nuova porta della mia vita professionale. Non porto via nulla. Porto tutto con me". Laudadio ha annunciato di star lavorando a un progetto, senza specificare di che tipo, che presto condividerà con il pubblico.

Nella stessa giornata, anche Stefania Petyx ha annunciato l'addio a Striscia La Notizia dopo 21 anni come inviata (la prima donna del programma a esserlo),ormai conosciuta dal pubblico per il suo cane bassotto e il suo impermeabile giallo. Le motivazioni che l'hanno portata a questa decisione sono simili a quelle del collega Laudadio: "È stata una parte fondamentale della mia vita, questa esperienza mi ha profondamente cambiata, ma oggi sento che è arrivato il momento di iniziare una nuova fase. Una fase che affronterò con la stessa passione, la stessa attenzione e lo stesso rispetto per le persone e per le storie che incontrerò". Anche lei ha dato l'appuntamento a presto con "nuovi progetti lavorativi" al momento sconosciuti.