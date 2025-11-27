Striscia la Notizia torna in prima serata da gennaio 2026: ora è ufficiale

Una mossa che era molto attesa e che ha il sapore del rilancio. Mediaset ha annunciato oggi che Striscia la Notizia, dopo 37 anni di onorata carriera nell'access prime time, conquisterà la prima serata. A gennaio, cinque puntate speciali condotte dalla coppia storica Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti andranno in onda su Canale 5, segnando una svolta nella programmazione del Biscione.

La decisione che cambia tutto

La scelta di portare Striscia in prima serata non arriva per caso. Arriva dopo stagioni in cui il programma satirico ha dovuto fare i conti con un avversario che sembrava imbattibile: Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino che ha dominato gli ascolti con percentuali che hanno spesso superato il 30% di share, toccando punte vicine ai 7 milioni di spettatori.

Il confronto nell'access prime time si è rivelato impietoso. Mentre Affari Tuoi macinava record su record, trasformando De Martino in uno dei volti più seguiti della televisione italiana, Striscia ha visto la propria posizione ridimensionarsi, fino all'arrivo della Ruota della Fortuna che ha stravolto le logiche e gli equilibri della televisione.

L'annuncio: "Contenuti inediti con lo stile Striscia"

L'annuncio ufficiale parla di un'operazione "in totale sintonia" tra Antonio Ricci e Mediaset. Tradotto: tutti hanno capito che bisognava cambiare strategia. Tenere Striscia in una fascia oraria dove veniva sistematicamente battuto non aveva più senso, né per l'azienda né per il programma stesso. La promessa è quella di mantenere "i codici e quello stile inconfondibile" che hanno reso Striscia un'istituzione della televisione italiana. Ma il formato si espanderà, avrà più tempo, più spazio per sviluppare inchieste, gag, e quel mix di satira e leggerezza che da 37 anni caratterizza il programma.

Cinque speciali in prima serata. Cinque serate in cui Greggio e Iacchetti dovranno dimostrare che Striscia può funzionare anche fuori dalla sua comfort zone. La sfida è complessa: la prima serata ha dinamiche completamente diverse dall'access prime time, un pubblico più esigente, una concorrenza ancora più agguerrita. Ma se c'è un programma che ha dimostrato più volte di sapere evolvere, quello è proprio Striscia.