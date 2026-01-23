Tapiro a Fiorello da Striscia La Notizia: “Non faccio scandali, ma so più segreti di Corona. Riguardano Mediaset”

Nella prima puntata del 2026 di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli ha raggiunto Rosario Fiorello per consegnargli il Tapiro. “Non sono coinvolto in scandali, ma ne so più di Corona” ha scherzato lo showman che davanti alle telecamere ha videochiamato Carlo Conti: “Volevamo vederti per la prima volta in prima serata su Canale5”.

La prima consegna del Tapiro del 2026 ha visto Rosario Forello protagonista. Valerio Staffelli nella prima puntata in prime time di Striscia La Notizia ha raggiunto il celebre showman, conduttore radiofonico di La Pennicanza su Rai Radio 2, per consegnargli l'iconico maialino d'oro del tg satirico, arricchito da strass. "Ti tingi il pizzetto? Hai le sfumature bionde. Ho letto Striscia si rinnova, pensavo si liberassero di Tinto Brass" ha scherzato Fiorello con Staffelli – "Devo chiamare un attimo Biggio, mi sta aspettando". Ripercorrendo con l'inviato del programma di Antonio Ricci le ultime notizie che lo hanno visto coinvolto, ha dichiarato: "Chiamai Corona che era la notizia del giorno, mi disse che io non ero scheletrato". Con Staffelli e Biggio, che lo ha raggiunto in strada dagli studi Rai, ha assistito a un video riassunto con tutti i "baci televisivi" di cui si è reso protagonista durante la sua carriera, "Vengono dall'archivio di Signorini".

Dalla strada, sono passati al bar per prendere un caffè: "Io non faccio scandali, posso fare un contromano qui fuori o bere un 30 centilitri di vino. Se so dei segreti su personaggi famosi? Ne so più di Corona, ma sono voci di corridoio. Riguardano Mediaset. Oggi è troppo facile parlare e dire, ci vogliono prove. Le prove di Corona? Tutto va chiarito nelle sedi opportune", ha dichiarato Fiorello ai microfoni di Striscia.

La telefonata ad Amadeus e a Carlo Conti

Durante la consegna del Tapiro, all'interno del bar, Rosario Fiorello ha telefonato in diretta Amadeus, senza avere risposta. È stata poi la volta della videochiamata a Carlo Conti, che ha immediatamente risposto: "Guarda che formazione" ha commentato il conduttore. Allora Fiorello ha dichiarato: "Volevamo che per la prima volta Carlo Conti fosse in prima serata su Canale5. Valerio Staffelli mi sta dando un Tapiro per non aver fatto niente, per non essere coinvolto in scandali". Conti, prima di riagganciare, ha commentato: "Neanche io, purtroppo, ho scandali. Per ora no, vediamo che succede".