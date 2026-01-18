Buen Camino di Checco Zalone è record assoluto, ha superato Avatar: è il film con maggior incasso di sempre in Italia

Con un incasso di 68.823.069 euro realizzato dal lancio il giorno di Natale, Buen Camino di Checco Zalone ha superato Avatar (68.600.000 euro): è ufficialmente il film con maggior incasso di sempre in Italia. Nella top ten, inoltre, ci sono altri quattro film suoi. Il re Mida del boxoffice richiederebbe uno studio accurato sui suoi successi.

Con un incasso di 68.823.069 euro realizzato dal lancio il giorno di Natale, Buen Camino di Checco Zalone ha superato Avatar (68.600.000 euro): è ufficialmente il film con maggior incasso di sempre in Italia. Nella top ten, inoltre, ci sono altri quattro film suoi, ovvero Quo vado?, Sole a catinelle, Tolo Tolo e Che bella giornata. Il re Mida del boxoffice richiederebbe uno studio accurato sui suoi successi e non è escluso che ciò accada.

La classifica dei film più visti in Italia: la metà dei film è sua

Nella classifica dei film più visti in Italia, la metà è di Checco Zalone e Gennaro Nunziante, a parte Tolo Tolo che lo vide per la prima volta in un progetto in solitaria da regista. Dopo Buen Camino, campione assoluto di incassi con 68.823.069 euro, al terzo posto figura Quo Vado?, l'esilarante commedia sul posto fisso, con un incasso di 65.365.676 euro. Quarto posto per Sole a Catinelle con 51.936.318 euro, a cui segue al settimo posto Tolo Tolo con 46.208.356 euro e infine Che bella giornata al nono posto con 43.474.047 euro.

Il boom del Camino di Santiago e dei controlli alla prostata

Il successo di Buen Camino è stato da subito palpabile. Sin dalla prima settimana di programmazione nelle sale si era capito che sarebbe stato l'ennesimo film della premiata coppia Zalone/Nunziante destinato a dover stabilire un nuovo record. Così è stato. Complice una comicità che ormai fa breccia nel cuore degli spettatori e un tema caro a un pubblico intergenerazionale, ovvero quello del rapporto tra genitori e figli. Un incasso record, che gli ha consentito di superare loro stessi, e boom di prenotazioni e richieste di informazioni per il Camino di Santiago (e non solo). Non solo, anche gli esami alla prostata e i controlli urologici hanno avuto un'impennata: i medici registrano un aumento significativo di uomini che prenotano visite preventive, spinti dalla divertente sensibilizzazione sul tema legata al brano "Prostata Enflamada".