Checco Zalone inarrestabile, Buen Camino sfonda il tetto di 20 milioni di euro incassati dopo 3 giorni in sala

Il film di Checco Zalone continua a macinare incassi da capogiro e dopo tre giorni in sala i numeri di Buen Camino, il film con protagonista il comico pugliese, continuano a crescere. Dopo i record del debutto a Natale e il bis nella giornata di santo Stefano, al terzo giorno di programmazione il film incassa 6.129.079 €, portando in sala 759.752 spettatori.

Questi i numeri di sabato 27 dicembre, che consentono quindi a Buen Camino di rompere il tetto dei 20 milioni e potere ambire, concretamente, a superare i record registrati da Zalone con i precedenti film. Al momento l'ultima pellicola diretta da Gennaro Nunziante, tornato a collaborare con Checco Zalone dopo la pausa per Tolo Tolo, è riuscito a portare in sala poco meno di 2 milioni e mezzo di spettatori.

Zalone stacca Avatar

Zalone allarga anche la distanza con le produzioni internazionali, visto che Avatar, già superato al secondo giorno di programmazione, è ormai lontanissimo da Buen Camino. Il film di Cameron, in sala dal 17 dicembre, ha incassato fino ad ora € 13.622.317.

I numeri dei film precedenti con Checco Zalone

Con la domenica e le aperture delle sale anche al mattino nel periodo natalizio, Buen Camino potrebbe proseguire con risultati simili anche nella giornata del 28 dicembre, per portare avanti la corsa al record che, al momento, è quello di Quo Vado, il film del 2016 che con oltre 65 milioni 365mila euro risulta il più alto incasso di sempre al nostro botteghino per un film prodotto in Italia, secondo solo allo stessto Avatar nella classifica dei film che hanno incassato di più nella storia. Dopo Zalone c'è sempre Zalone, visto che c'è poi Sole a catinelle del 2013 con oltre 51milioni 930mila euro, e ancora Tolo Tolo nel 2020, l'unico dei suoi film di cui Zalone firma anche la regia prima del ritorno alla collaborazione con Nunziante. Due anni prima, nel 2011, con Che bella giornata, il comico aveva raccolto oltre 43 milioni 470mila euro.