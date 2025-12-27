Buen Camino di Zalone sbanca Santo Stefano: incasso record superiore a Natale, quasi 14 milioni in due giorni

Il successo di Checco Zalone al cinema non accenna a fermarsi. Dopo l’exploit del giorno di Natale, quando Buen Camino aveva incassato 5,6 milioni di euro, il film supera se stesso a Santo Stefano, portando a casa altri 7,9 milioni di euro. In appena due giorni di programmazione, il totale degli incassi raggiunge 13.766.122 euro, con una media per copia di 10.715 euro e una quota di mercato del 70,8%: più di 7 spettatori su 10 hanno scelto il film di Zalone, distribuito su oltre 1200 copie in tutta Italia.

L'incasso record tra Natale e Santo Stefano

Sale piene e prevendite da record hanno trasformato l’esperienza in un vero e proprio evento, con lunghe code fuori dai cinema e una domanda talmente alta da mandare in tilt diversi siti di prenotazione online. Con questo exploit, Buen Camino ha già superato il totale complessivo di Avatar: fuoco e cenere di James Cameron, che aveva incassato 12.196.000 euro, e ha contribuito a portare il mercato complessivo della giornata di Santo Stefano a 11.182.822 euro, segnando uno dei migliori risultati di sempre per questa giornata e il terzo risultato storico dopo il 2009 e il 2010.

La produzione evidenzia come il successo sia frutto della consolidata collaborazione tra Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante, un duo capace di trasformare ogni uscita in un fenomeno nazionale, attirando spettatori di tutte le età e creando attesa già settimane prima dell’uscita.

Gli altri dati al boxoffice

Dietro il successo di Zalone, il resto del boxoffice offre comunque spunti interessanti. Al terzo posto si posiziona il film storico Norimberga, mentre Zootropolis 2 continua la sua corsa tra i giovani spettatori, arrivando a un totale di 15 milioni di euro e quasi 2 milioni di presenze. Fa il suo debutto al quinto posto Primavera di Damiano Michieletto, mentre le anteprime mattutine del nuovo film di Paolo Sorrentino, La grazia, si collocano al nono posto, con 53.811 euro di incasso e 6.806 spettatori.