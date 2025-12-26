Record per Checco Zalone al cinema a Natale: i dati di Buen Camino non si registravano dal 2011

Buen Camino di Checco Zalone, a un giorno dall'uscita nelle sale, registra un record che non si vedeva da anni. La nuova commedia dell'attore pugliese, diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film, ha trainato il mercato cinematografico nel giorno di Natale riportandolo a dati che non venivano registrati dal 2011. Il film – che interruppe la regolare programmazione delle reti Mediaset una settimana fa per il lancio – nel suo primo giorno di programmazione, ha incassato 5.671.922 euro con una media copia di 7.744 e una quota del 78,8% dell'incasso complessivo al box office, pari a 7.195.899. Era da 14 anni che, nel giorno di Natale, il mercato cinematografico non superava i 7 milioni di euro d'incasso totali.

La distribuzione del pubblico risulta essere, inoltre, omogenea: il successo di Buen Camino, che unisce umorismo e introspezione in un viaggio on the road europeo, ha coinvolto tutte le Regioni di Italia, da Nord a Sud, senza una concentrazione esclusiva. Questi non sono gli unici record per il comico che con il nuovo film uscito ieri, ha registrato il debutto più fortunato di sempre, superando Quo Vado del 2016, che conquistò il 65,6% del mercato complessivo, e Tolo Tolo del 2020 che registrò il 75,7%.

Il celebre attore comico nel nuovo film cambia completamente look, descritto come stravagante e pacchiano, per interpretare il ruolo di un padre molto ricco che, per ritrovare la figlia Cristal, intraprende il cammino di Santiago di Compostela lungo 800 chilometri: la raggiungerà per percorrerlo con lei, nel tentativo di recuperare il loro rapporto. Buen Camino è un viaggio on the road europeo, girato tra Italia e Spagna, per la precisione in Sardegna, a Roma, e poi nelle località che toccano le tappe del Cammino, da Saint Jean Pied de Port, Navarra, Castiglia, Galizia. Il record di incassi all'esordio sono anche un'ottima risposta alla notizia sui numeri in rosso della società cinematografica di Zalone, la Mlz Srl, che dopo l'uscita dell'ex moglie Mariangela Eboli e l'ingresso dell'artista stesso come amministratore, ha chiuso l'ultimo esercizio con un fatturato ridotto a un decimo rispetto all'anno precedente.