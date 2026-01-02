spettacolo
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Perché le risate per Buen Camino di Checco Zalone continueranno a fare molto rumore

Checco Zalone supera i 41 milioni al boxoffice e continua a fare il suo buen camino: zaino in spalla, friulane limited edition ai piedi e incassi 5 stelle. È un film che non contempla eroi, solo l’aspirazione alla parte che può renderci migliori, quella che ci vede meno monoliti e più parte di un tutto. Piaccia o no, queste risate continueranno a fare molto rumore.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Eleonora D'Amore
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ho visto Buen Camino di Checco Zalone prima di Capodanno. Il cinema era pieno (a tutte le ore), l'aspettativa era tangibile. Abbiamo riso molto. Solo il finale un po' deludente, la canzone sulla prostata enflamada apparentemente scollata, ma, nell'economia di 90 minuti di puro intrattenimento, sono aspetti con cui volente o nolente si fa pace.

Ad oggi ha superato i 41 milioni di incassi. Ci vuole un Oscar a consacrarlo? Bisogna ergere una statua a Zalone per il contributo dato alle sale in questo momento storico? Farne argomento di disamina antropologica per motivare questo consenso di massa? Credo niente di tutto questo. Zalone funziona, è un dato. Come fa? Alza il livello della comicità ai limiti della satira sociale ed esorcizza la parte più ridicola e demenziale che appartiene a tutti in misure e modalità diverse.

È un film che non contempla eroi, solo l'aspirazione alla parte che può renderci migliori, quella che ci vede meno monoliti e più parte di un tutto. Vince il senso comune, l'occhio sull'altro, l'abbandono di una dimensione personalistica e autoreferenziale, l'eccessivo attaccamento alla vetrina, alla qualifica che passa per il bene materiale. Temi attuali, che risuonano bene dentro e fuori la sala. Ed è lì che si attiva il passaparola senza alcuna promozione.

Leggi altro di questo autore
Eleonora
D'Amore
La figlia di Tommy Lee Jones trovata morta in un hotel di lusso di San Francisco, aveva 34 anni
Eleonora
D'Amore
Caso Corona-Signorini: le due denunce, l'ipotesi di un'altra indagine e l'ombra del “Me Too italiano”
Eleonora
D'Amore
Morte Rob Reiner e moglie: sangue nella stanza dell'hotel del figlio Nick, posto in sorveglianza anti suicidio
Immagine

C'è uno scambio generazionale importante, quello tra il padre Checco, ricco erede di Eugenio, produttore di divani in fin di vita, e la figlia Cristal, il nome del suo champagne preferito. La mattina della settimana di Natale anche Sorrentino aveva fornito il suo prezioso contributo alla funzione genitoriale di un padre, il Presidente della Repubblica Mariano De Santis, con la figlia Dorotea, giurista e suo braccio destro. Rapporti che portano, partendo da contesti totalmente diversi, all'esigenza di un cambio di passo per consentire uno sguardo arricchente del figlio (delle figlie in entrambi i casi) a favore di genitori capaci di farsi promotori di un'evoluzione necessaria.

Ancora una volta Zalone ha dimostrato di essere una miccia efficace, complice il fido compagno Nunziante. Il film sta facendo il suo buen camino: zaino in spalla, friulane limited edition ai piedi e incassi 5 stelle. Piaccia o no, queste risate continueranno a fare molto rumore.

Film
0 CONDIVISIONI
Immagine
Eleonora D'Amore
Casertana di origine, napoletana di adozione. Laureata in Lingue e Letterature Straniere all'Università L'Orientale di Napoli, sono Caposervizio dell'area spettacolo a Fanpage.it dal 2010, anno in cui il giornale è nato. Cinefila e appassionata di tv, nel tempo libero mi alleno a supportare un cognome impegnativo. 
Immagine
La figlia di Tommy Lee Jones trovata morta in un hotel di lusso di San Francisco, aveva 34 anni
La notizia dopo la notte di Capodanno: ignote le cause del decesso
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views