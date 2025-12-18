Checco Zalone e il messaggio a reti unificate, un video sui problemi alla prostata per lanciare Buen Camino

Tornerà al cinema il 25 dicembre, ma prima dell'uscita di Buen Camino Checco Zalone prova a sorprendere con la strategia comunicativa, come è stato sempre solito fare. Nessuna intervista, nemmeno quella classica da Fazio delle ultime occasioni, stavolta il comico pugliese sceglie un messaggio alla nazione che ha interrotto la regolare programmazione delle reti Mediaset.

La trovata di Zalone per il lancio di Buen Camino

"È un dono a voi donne e alla pazienza che avete quando tu maschio hai la ‘prostata inflamada'", dice Zalone nel videomessaggio trasmesso su Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20. Quindi poi spazio alla clip musicale, in cui un Zalone nei panni di un immaginario Joaquin Cortison, canta dei problemi di prostata su un arrangiamento in stile flamenco e un water al centro della scena.

Zalone e la strategia dei videoclip per esserci anche nell'assenza

Difficoltà a urinare, il terrore degli esami alla prostata, la strategia promozionale per l'uscita di Buen Camino scelta da Zalone ripercorre lo stile classico degli ultimi anni, con l'attore che ha scelto la strategia delle clip musicali per raccontare la sua visione del presente. Era successo durante la pandemia, con i video sul distanziamento sociale con Virginia Raffaele e quello sul vaccino con Helen Mirren, così era stato pochi mesi con il video dal titolo "L'ultimo giorno di patriarcato".

Toccherà capire se questa volta la strategia di lancio andrà a buon fine. La logica della sottrazione di Checco Zalone ha sempre pagato negli anni, garantendo al comico di costruire il mito di sé grazie all'idea di non esserci. L'ultimo film, Tolo Tolo, risale tuttavia al 2020, la situazione del cinema sembra lontana anni luce e la stessa percezione di Zalone da parte del pubblico potrebbe avere subito delle variazioni. Gli occhi saranno tutti puntati sugli incassi di Buen Camino, che difficilmente riuscirà a garantire gli standard dei record precedenti stabiliti da Zalone, sia per i cambi strutturali che hanno interessato il cinema a livello sistemico, che per le abitudini del pubblico.