Checco Zalone supera se stesso e segna la storia del cinema italiano con Buen Camino

Checco Zalone macina ancora record e stavolta il suo ultimo film Buen Camino segna la storia. Il suo nuovo progetto cinematografico uscito nelle sale lo scorso 25 dicembre 2025, a solo un giorno dalla prima visione, aveva già registrato dati che non si vedevano dal 2011 superando i 7 milioni di euro di incasso totali. A meno di un mese dal ritorno al cinema, il celebre attore comico e regista ha superato se stesso e il suo film campione d'incassi, Quo vado, del 2016.

Buen Camino, che racconta la storia di un padre molto ricco che per ricostruire il rapporto la figlia Cristal intraprende il cammino di Santiago di Compostela lungo 800 chilometri, con gli incassi di lunedì sera, 12 gennaio 2026, è diventato il film italiano con i maggiori incassi di sempre. Circa 8 milioni e 200mila persone hanno visto il film nelle sale, e gli incassi sono arrivati a 65 milioni e 689mila125 euro. Lo rincorre il nuovo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron, Avatar: Fuoco e cenere, che resta però al secondo posto al momento. Il record di incassi assoluto riguarda comunque loro, protagonisti del cinema oggi: quello assoluto, da 17 anni, appartiene al primo Avatar. Il traguardo però è a soli 3 milioni di distanza.

Effetto Zalone anche su Google: boom di ricerche per il Cammino di Santiago

Checco Zalone ha inciso sull'immaginario collettivo italiano e nonostante non si tratti della prima volta, stavolta l'impatto con Buen Camino non si misura solo al botteghino. Dopo l'uscita del film, le ricerche dei spettatori – si legge su TgCom24.it – hanno registrato un aumento di interesse per il Cammino di Santiago, che rappresenta sequenze chiave del film. Google ha registrato oltre il 200% di ricerche in più rispetto alla media annuale. Il set ha toccato molte tappe del pellegrinaggio, ha girato varie località come Saint‑Jean‑Pied‑de‑Port, città nelle regioni della Navarra e della Castiglia come Pamplona, Puente la Reina, Estella, Los Arcos e Burgos, fino ad arrivare in Galizia, nella città di Santiago de Compostela, spostando l'attenzione collettiva, quindi, anche sul turismo e la spiritualità.