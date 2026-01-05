Buen Camino vola a 53 milioni di euro, Zalone batte se stesso e punta al record assoluto di Quo vado

Buen Camino supera i 53 milioni di euro e batte già Tolo Tolo e Sole a Catinelle. Mancano ancora Epifania e il weekend successivo: nel mirino c’è Quo Vado?, suo record personale nonché record assoluto del cinema italiano con 65 milioni di euro.

Cinquantatré milioni di euro. Al 4 gennaio, prima ancora dell'Epifania e del weekend che storicamente fa partire al meglio gli incassi dell'anno, "Buen Camino" ha già fatto quello che doveva fare: superare se stesso.

Ha battuto "Tolo Tolo" (46 milioni). Ha superato "Sole a Catinelle" (51 milioni). E ora ha nel mirino il record assoluto del cinema italiano: quei 65 milioni di "Quo Vado?" che dal 2016 nessuno – nemmeno lo stesso Zalone – è più riuscito a raggiungere.

Il film non smette di incassare e dividere

Facciamo un passo indietro. "Buen Camino" è uscito il 25 dicembre con recensioni tutt'altro che entusiastiche. La critica ha bocciato, dissezionato, sottolineato limiti. Lo stesso artista che con "Tolo Tolo" era stato apprezzato per il tentativo di crescita, stavolta è stato definito "regredito", "ripetitivo", "senza evoluzione".

Eppure i numeri raccontano un'altra storia. In dieci giorni, il film ha macinato una media di oltre 5 milioni al giorno nei primi giorni, stabilizzandosi poi su ritmi che continuano a riempire le sale. 540.784 presenze al 4 gennaio parlano chiaro, più di sei milioni di italiani che hanno già visto il film: il pubblico c'è, eccome.

La corsa verso Quo vado?

Mancano ancora dodici milioni al record. L'Epifania è tradizionalmente un giorno forte per il cinema, e il weekend successivo potrebbe dare la spinta decisiva. "Quo Vado?" rimane l'Everest del cinema italiano: 65 milioni di euro in un periodo in cui le sale erano ancora più piene, in cui lo streaming non aveva ancora completamente cambiato le abitudini del pubblico.

Raggiungere quel record oggi avrebbe un significato ancora più forte. Perché vorrebbe dire che Zalone è riuscito a portare al cinema milioni di persone in un'epoca in cui è molto più comodo restare sul divano con Netflix. Il record di "Quo Vado?" è lì, a portata di mano. Dodici milioni che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. E se dovesse farcela, sarebbe il segnale definitivo: puoi stroncarlo quanto vuoi, ma Checco Zalone resta il recordman assoluto del cinema italiano. Nonostante tutto.