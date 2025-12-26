Dov’è stato girato il nuovo film di Checco Zalone, le location di Buen Camino

È arrivato al cinema l’attesissimo film di Checco Zalone, Buen Camino è girato tra Sardegna, Roma e location in Spagna, tra paesaggi mozzafiato, vicoli storici e il cammino di Santiago.

Checco Zalone in una scena del film Buen Camino

È uscito ieri al cinema Buen Camino, l’attesissimo nuovo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante. La nuova commedia del comico pugliese unisce umorismo e introspezione in un viaggio on the road europeo e costruisce la sua narrazione attorno ai luoghi in cui è stata girata: dalla Sardegna mediterranea alle strade storiche di Roma, fino ai sentieri e ai borghi del celebre Cammino di Santiago in Spagna. Le ambientazioni non sono semplici sfondi, ma contribuiscono enormemente alla storia del film, sono capaci infatti di incarnare visivamente il contrasto tra la vita comoda e agiata del protagonista all'inizio e la fatica, la scoperta e la trasformazione che caratterizzano il vero cuore del racconto.

Le ambientazioni di Buen Camino in Sardegna, tra Costa Smeralda e Gallura

Le prime scene di Buen Camino sono state girate in Sardegna, soprattutto nella Costa Smeralda e nel nord della Gallura, con centri come Porto Cervo e Santa Teresa Gallura che offrono panorami mediterranei inconfondibili. Qui, tra baie dalle acque turchesi, spiagge bianchissime e grandi rocce suggestive, il film presenta l’universo dorato e agiato del protagonista, un uomo viziato abituato al lusso estremo.

Buen Camino, sul set del nuovo film di Checco Zalone

In queste inquadrature, ville private con piscine sul mare, porti turistici dove ci sono yacht lussuosi e strade che si intrecciano con la suggestiva natura del sud raccontano l’eccesso e la comodità da cui il protagonista dovrà staccarsi poi nel corso del film. Il contrasto tra questi paesaggi eleganti e la le tappe successive del viaggio del film mette subito in chiaro la transizione che Zalone vivrà: da un mondo lussuoso e scintillante a un percorso faticoso e più autentico. La scelta di queste location rende evidente la sensazione di un’esistenza perfetta ma vuota, proprio all’inizio del cammino che costringerà il personaggio di Zalone a fare un percorso di crescita personale.

Il personaggio di Checco Zalone in Buen Camino

Le location di Buen Camino a Roma, tra vicoli storici e spazi urbani

La seconda parte delle riprese ha coinvolto Roma. Luoghi come Piazza di Campitelli, Piazza delle Cinque Lune vicino Piazza Navona e il Lungotevere sono diventati teatro per diverse scene centrali del film di Zalone. Questi spazi urbani, con i loro edifici storici e le vie affollate, rappresentano un punto di mezzo, un luogo dove il protagonista rallenta prima della grande partenza per la Spagna. Attraverso i vicoli, i ponti sul Tevere e le piazzette, Roma diventa una tappa importante nel cammino ancora incerto del protagonista della commedia.

Una scena dal film Buen Camino di Checco Zalone

Le riprese di Buen Camino in Spagno: Galizia e Cammino di Santiago

La parte centrale e più importante del film è ambientata in Spagna, lungo il celebre Cammino di Santiago di Compostela, percorso di pellegrinaggio di circa 800 chilometri. La produzione ha seguito le vere tappe del cammino, girando in località quali Saint‑Jean‑Pied‑de‑Port e varie città nelle regioni della Navarra e della Castiglia come Pamplona, Puente la Reina, Estella, Los Arcos e Burgos, fino ad arrivare in Galizia, dove il film culmina nella città di Santiago de Compostela. Queste mete spagnole, con grandi spazi verdi, campi di grano, piccole chiese di pietra e i famosi e accoglienti ostelli per i pellegrini incarnano la fatica fisica, l’incertezza del cammino e gli incontri che contribuiscono alla trasformazione interiore del protagonista. La produzione ha inoltre girato le scene finali proprio nella storica Plaza del Obradoiro e nelle vie del centro storico di Santiago de Compostela, luogo simbolico di arrivo del pellegrinaggio.