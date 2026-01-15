Dove è stato girato La grazia, le location del nuovo film di Paolo Sorrentino

Esce oggi al cinema l’ultimo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti, le riprese si sono concentrate a Torino e Roma, tra palazzi storici e scorci iconici.

La Grazia, Paolo Sorrentino

Esce oggi nei cinema italiani l’ultimo film del regista Paolo Sorrentino, La Grazia, uno dei più attesi della stagione. Con protagonisti Toni Servillo e Anna Ferzetti, il film ha aperto l'82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e racconta gli ultimi mesi del mandato di un Presidente della Repubblica immaginario, tra dilemmi morali e riflessioni personali. Le riprese si sono concentrate principalmente a Torino, con la città piemontese che ha fatto da sfondo alle sequenze più importanti della storia, mentre alcune scene significative sono state girate nella città eterna di Roma, immergendo così lo spettatore in un dialogo visivo tra Nord e Centro Italia.

Castello del Valentino, Torino

Le location de La Grazia a Torino

A Torino si svolge gran parte della narrazione visiva de La Grazia, con Sorrentino che ha scelto alcune delle cornici più suggestive e ricche di storia della città. Il Castello del Valentino, residenza sabauda affacciata sul Pò e ora sede della Facoltà di Architettura di Torino, è stato uno dei luoghi principali del set, la cui eleganza barocca contribuisce a evocare le tipiche atmosfere di potere e riflessione del film. Altro sito emblematico è il Castello di Moncalieri, patrimonio UNESCO, con le sue sale riccamente decorate che richiamano il passato sabaudo del Piemonte.

Palazzo Chialbese, Torino

Il regista non ha trascurato neanche i palazzi cittadini: Palazzo Chiablese, con i suoi interni settecenteschi e l’Accademia delle Scienze di Torino, con la celebre Sala dei Mappamondi, hanno offerto spazi davvero suggestivi, capaci di coniugare il rigore istituzionale con l’intimità emotiva dei personaggi.

Castello Moncalieri, Torino

Altre scene sono state girate nelle aree vicino al famoso Museo Egizio e nella storica bocciofila della Tesoriera, piccoli angoli torinesi che, anche se meno monumentali, aggiungono un tocco di autenticità e quotidianità allo sfondo della storia.

Museo Egizio, Torino

Le ambientazioni a Roma

Accanto alla forte componente torinese, La Grazia ha utilizzato alcune delle più celebri location di Roma per raccontare momenti chiave del film. Tra queste spicca Piazza di Spagna, con la sua iconica scalinata, scelta per alcune scene simboliche e, sempre nella zona del centro storico, Sorrentino ha girato sequenze tra Via dei Condotti e i dintorni di Piazza del Quirinale, aree che evocano il cuore istituzionale e simbolico della città.