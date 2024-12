video suggerito

La Grazia è il nuovo film di Paolo Sorrentino, Toni Servillo protagonista Dopo il successo di Parthenope, Paolo Sorrentino è alle prese con la realizzazione di un nuovo progetto. Le riprese del film "La Grazia" inizieranno nella primavera del 2025.

È stato annunciato un nuovo progetto di Paolo Sorrentino, reduce dal grandissimo successo di Parthenope. Le riprese de La Grazia, film che vedrà protagonista l'attore Toni Servillo, inizieranno nella primavera del 2025 in Italia.

Il nuovo film scritto e diretto da Paolo Sorrentino si intitola La Grazia e le riprese inizieranno nella primavera del 2025. L'opera, prodotta da Annamaria Morelli per The Apartment, società del gruppo Fremantle e dalla Numero 10 di Sorrentino, verrà distribuita in Italia da Piper Film. Nonostante l'attore avesse accennato all'intenzione di realizzare una nuova opera, al momento non sono stati ancora diffusi dettagli sulla trama o sul cast ma si dice che possa ruotare intorno a una storia d'amore.

Toni Servillo protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino

Protagonista de La Grazia sarà Toni Servillo, alla sua settimana collaborazione con Paolo Sorrentino. È lui l'attore di riferimento del regista. Il sodalizio artistico tra loro va avanti da oltre 15 anni, iniziato con l'opera Un uomo in più del 2001. Successivamente, Servillo è apparso in Le conseguenze dell'amore (2004), Il divo (2008) e La grande bellezza (2013), che si è aggiudicata il Premio Oscar come miglior film straniero. L'attore ha anche prestato il suo volto a Berlusconi nel film LORO, opera introvabile sulle piattaforme in Italia di cui il regista ha parlato a Fanpage.it: "Lo hanno censurato". Anche Toni Servillo aveva detto la sua sull'assenza di LORO in tv e in streaming:

È bene che ci sia almeno su TikTok perché il film non c'è in Italia. Il film si trova sul mercato tedesco, francese, inglese. Non mi mettete in imbarazzo, il film è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo. Non è stato trasmesso dalla Rai, non l'ha trasmesso ovviamente Mediaset. Non l'ha trasmesso neanche La7, che pure mandò in onda Il Divo. Quando uscì, Il Divo non aveva diritto d'antenna perché né la Rai né Mediaset parteciparono alla produzione del film. Credo che sia un film che, quando avrà finalmente l'opportunità di uscire tra molti anni, avrà una valutazione superiore rispetto a quanto non ne abbia avuto prima.