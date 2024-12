Quando rivedremo Checco Zalone al cinema: il nuovo film segnerà il ritorno con Gennaro Nunziante, il retroscena

video suggerito

Sono passati ormai quattro anni dall'ultimo film di Checco Zalone nelle sale italiane. Tolo Tolo, uscito nel gennaio 2020, aveva segnato una svolta nella carriera dell'attore pugliese, che per la prima volta si era cimentato anche nella regia. Ora, secondo quanto apprende Fanpage.it, Zalone starebbe preparando il suo ritorno sul grande schermo.

Il ritorno con Gennaro Nunziante

Il nuovo progetto sarebbe previsto per il periodo d'uscita ormai classico della filmografia zaloniana, tra Natale 2025 e Capodanno 2026, e segnerebbe un importante ricongiungimento artistico: Gennaro Nunziante tornerebbe infatti alla regia, ricostituendo quella coppia che aveva firmato i più grandi successi del box office italiano, da Cado dalle nubi a Quo vado?. La collaborazione tra i due si era interrotta proprio con Tolo Tolo, quando Zalone aveva deciso di debuttare alla regia. Se da un lato c'è un ricongiungimento, dall'altro c'è un addio. Secondo le nostre fonti, per la prima volta il nuovo film non dovrebbe vedere coinvolta la Taodue di Pietro Valsecchi, che aveva prodotto tutti i precedenti successi di Zalone. Un cambio significativo nell'assetto produttivo che ha caratterizzato finora la carriera cinematografica del comico pugliese.

Gennaro Nunziante senza Zalone: Rovazzi, Pio e Amedeo e Angelo Duro

Gennaro Nunziante è stato un personaggio chiave nella trasposizione del "personaggio" Checco Zalone all'interno di una cornice cinematografica. Un esperimento che il regista e sceneggiatore nato a Bari ha del resto cercato di replicare dopo l'interruzione del rapporto professionale con Luca Medici: nel 2018 ha diretto Fabio Rovazzi nel film Il vegetale, nel 2022 e nel 2023 ha diretto due film con Pio e Amedeo, Belli ciao e Come può uno scoglio. Uscirà il 9 gennaio 2025, invece, il suo prossimo film: Io sono la fine del mondo che segna l'esordio da protagonista di Angelo Duro.

La trama del nuovo film di Checco Zalone

I dettagli sulla trama sono ancora top secret così come anche il cast che accompagnerà il ritorno di Checco Zalone; il periodo di uscita scelto, le prossime feste natalizie, conferma però l'ambizione del progetto. Del resto, un'assenza così lunga dovrebbe sicuramente essere ripagata dal pubblico che ritroverebbe uno dei personaggi della commedia italiana che ha incassato di più nella storia del cinema italiano, superando il suo stesso record del 2011 nella stagione cinematografica del 2013 (i film erano rispettivamente Che bella giornata e Sole a catinelle).