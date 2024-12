video suggerito

Film in uscita al cinema a Natale e Capodanno 2024: data e trama dei titoli di dicembre e gennaio L'elenco completo di tutti i film in uscita al cinema a dicembre, a Natale e Capodanno 2024. Tra i più attesi: Mufasa, Conclave, Diamanti e Cortina Express.

Con l'arrivo delle feste di Natale, le sale cinematografiche si preparano ad accogliere una varietà di film adatti a ogni gusto: dai classici film di Natale alle commedie, passando per cartoni animati e pellicole di grande impatto visivo. Dicembre 2024 e gennaio 2025 portano con sé una programmazione ricca e variegata, perfetta per famiglie, coppie e appassionati di cinema. Ecco l'elenco completo di tutti i film in uscita al cinema, con le date di rilascio e una breve introduzione ai titoli più attesi. Tra questi spiccano film come Mufasa: Il Re Leone, il nuovo capitolo di Sonic, e tanti altri titoli.

La stanza accanto – 5 dicembre 2024

La stanza accanto in uscita il 5 dicembre 2024. Una madre reporter di guerra (Tilda Swinton) e la sua figlia rancorosa sono separate da un grave malinteso. Tra loro, Ingrid (Julianne Moore), una romanziera autobiografica, è custode del dolore condiviso. Il film esplora la crudeltà della guerra, i diversi approcci alla realtà delle due donne, l'amicizia e il piacere come antidoti all'orrore.

Una famiglia sottosopra – 5 dicembre 2024

Una famiglia sottosopra in uscita il 5 dicembre 2024. Il nuovo film diretto da Alessandro Genovesi con Luca Argentero, Valentina Lodovini, Licia Maglietta, distribuito da Sony Pictures. Alessandro Moretti, deluso dalla vita, affronta una crisi familiare: è disoccupato, sua moglie Margherita si allontana e i figli lo trattano male. Dopo una giornata in un parco divertimenti, la famiglia si sveglia nell’hotel del parco in corpi scambiati. Questo evento straordinario sconvolge le loro vite, dando il via a una serie di situazioni imprevedibili.

Criature – 5 dicembre 2024

Mimmo Sannino, un tempo insegnante ora impegnato come educatore di strada a Napoli, si dedica al recupero di ragazzi in dispersione scolastica per riportarli sui banchi di scuola.

Una poltrona per due – 9 dicembre 2024

Il grande cult natalizio con Eddie Murphy e Dan Aykroyd ritorna in sala in versione restaurata. In sala solo il 9-10-11 dicembre.

Me contro Te presenta Cattivissimi a Natale – 12 dicembre 2024

Il grande ritorno di Sofì e Luì con "Me contro Te presenta Cattivissimi a Natale". In sala a partire dal 12 dicembre. È una nuova avventura contro l'Elfo Zenzero che vuole rovinare il Natale, l'unico modo per salvarlo e con l'aiuto dei Cattivissimi Signor S, Perfidia e la figlia Velenia.

Una notte a New York – 19 dicembre 2024

Una giovane donna e un tassista diretto instaurano un dialogo intimo e rivelatore durante un semplice tragitto in taxi, trasformando l'ordinario in un momento di profonda connessione. Con Dakota Johnson.

Mufasa: Il Re Leone – 19 dicembre 2024

La origin story di Mufasa, nuovo film live action Disney, esce al cinema dal 19 dicembre. Divertimento e azione per tutta la famiglia.

Io e te dobbiamo parlare – 19 dicembre 2024

Dal 19 dicembre 2024, il nuovo film di e con Alessandro Siani. Questa volta il regista napoletano farà coppia, per la prima volta, con Leonardo Pieraccioni. Due poliziotti dalla vita tranquilla si ritrovano coinvolti in un caso complesso che sconvolge la loro routine e i legami personali.

Conclave – 19 dicembre 2024

Dopo la morte improvvisa dell’amato e compianto Papa, il Cardinale Lawrenceè incaricato di dirigere questo delicato processo. Diretto da Edward Berger. Con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini e Sergio Castellitto.

Diamanti – 19 dicembre 2024

Un regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne ma non svela molto: le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un’altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno piccoli ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista: quello del costume. Il nuovo film di Ferzan Ozpetek con un super cast.

Le occasioni dell’amore – 23 dicembre 2024

Commedia francese di Stéphane Brizé con Guillaume Canet e Alba Rohrwacher. Laurent e Alice un tempo erano innamorati, una storia intensa e appassionata finita bruscamente. Oggi, quindici anni dopo, lui è un attore famoso che cerca rifugio dalle sue insicurezze, lei un’insegnante di pianoforte che ha bisogno di una nuova luce.

Cortina Express – 23 dicembre 2024

Cortina Express è il nuovo film di Natale con Christian De Sica e Lillo Petrolo. Situazioni paradossali, al limite dell'assurdo con il re per eccellenza dei cinepanettoni.

Better Man, la vera storia di Robbie Williams – 1 gennaio 2025

Il film biografico di Robbie Williams in uscita il 1 gennaio 2025. La storia vera dell'ascesa fulminante, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico Robbie Williams, uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi.

Il signore degli anelli – La guerra dei Rohirrim – dal 1 gennaio 2025

Un rivoluzionario ritorno nella Terra di Mezzo attraverso gli occhi di Kenji Kamiyama. Dal 1 gennaio 2025.

Here – 1 gennaio 2025

Robert Zemeckis e Tom Hanks tornano in un film anni dopo Forrest Gump. In un angolo speciale del mondo, le vite di diversi personaggi si intrecciano e la storia si dispiega attraverso le generazioni, rivelando con delicatezza l'essenza più pura dell'esperienza umana. Dal 1 gennaio 2025.

Maria – 1 gennaio 2025

Il premio Oscar Angelina Jolie interpreta la grande Maria Callas diretta da Pablo Larrain in un film con Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee e Valeria Golino.

Sonic 3

Il nuovo film di Sonic, giunto ormai al terzo sequel. Il Film uscirà il 1 gennaio 2025 solo al cinema.

Dove osano le cicogne

Una coppia in cerca di un figlio si reca in Spagna per affidarsi a una clinica di fecondazione assistita. Commedia diretta da Fausto Brizzi, al cinema dal 1° gennaio 2025, con Angelo Pintus, Marta Zoboli, Beatrice Arnera, Andrea Perroni e Tullio Solenghi.