“Io sono la fine del mondo” con Angelo Duro al cinema: no ad attività stampa e interviste, le sale dove incontrarlo

L'assenza di Checco Zalone al botteghino di Capodanno ed Epifania quest'anno è colmata dalla presenza del nuovo film di Gennaro Nunziante, che con Zalone ha fatto coppia fissa fino al 2016. "Io sono la fine del mondo" ha come protagonista Angelo Duro ed è al cinema dal 9 gennaio. No ad attività stampa e interviste: ecco la lista delle sale dove incontrarlo e quelle in cui verrà proiettata la pellicola.

I più affezionati al cinema di inizio anno avranno sicuramente subito l'assenza del film di Checco Zalone, habituè dei cartelloni di Capodanno ed Epifania. Potranno però consolarsi con il nuovo film di Gennaro Nunziante, che con Zalone ha fatto coppia fissa fino al Quo Vado? del 2016, per poi cedere il passo all'esperimento da solista del noto attore dietro alla macchina da presa con Tolo Tolo del 2020. La pellicola uscita al cinema il 9 gennaio si intitola Io sono la fine del mondo e vede in scena come attore protagonista Angelo Duro.

Nessuna attività stampa, solo presentazioni con pubblico pagante

Nessuna attività stampa per la promozione del film, solo presentazioni in sala con un pubblico pagante e una campagna pubblicitaria decisamente social. Una decisione condivisa con il regista Gennaro Nunziante e la produzione, ovvero Indiana Production e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Sul sito ufficiale di Angelo Duro, che ha oltre 2 milioni di follower su Facebook e quasi 900.000 su Instagram, si legge:

Adesso ve lo posso dire. Ho fatto il mio primo film. Il titolo è IO SONO LA FINE DEL MONDO. Uscirà il 9 gennaio 2025 in tutti i cinema che avranno le palle di metterlo in programmazione. Perché questo è il primo film della storia in cui, per entrare a vederlo, stavolta saranno i genitori che dovranno essere accompagnati dai figli. Dopo aver distrutto tutti i teatri italiani ora tocca pure ai cinema. Vi saluto.

Di cosa parla Io sono la fine del mondo: trama e cast

In piena modalità hater, personaggio che ha sancito il suo successo in tv e nei teatri di tutta Italia, portandolo anche sul palco del Festival di Sanremo di Amadeus, torna sul grande schermo per una commedia che si presenta così: “Un giorno i tuoi genitori non ci saranno più e sarai pieno di rimorsi” è la frase che convince Angelo a prendersi cura dei suoi vecchi genitori ora che non sono più autosufficienti: non vuole infatti perdere l’occasione di vendicarsi dei peggiori nemici della sua adolescenza". Nel cast: Giorgio Colangeli, Matilde Piana, Marilù Pipitone ed Evelyn Famà.

Le sale in cui vedere Io sono la fine del mondo e dove sarà Angelo Duro

Queste intanto le prossime proiezioni del film a cui sarà presente Angelo Duro: il 9 gennaio a Milano (Anteo City Life e poi al cinema Uci Bicocca); il 10 a Roma (al Barberini e poi all'Adriano The Space Parco de Medici); sabato 11 a Palermo (Uci Cinemas, poi Eplanet King, Cityplex Metropolitan e Uci Cinemas). L'elenco completo delle sale in cui è possibile trovare Io sono la fine del mondo in cartellone le ha fornite lui stesso in un lancio sulla pagina Instagram.