“Mogli e put*ane”: il monologo di Angelo Duro e Amadeus che invita i moralisti a cambiare canale Il comico Angelo Duro si è esibito con un intervento di stand-up comedy a Sanremo 2023. Amadeus l’aveva introdotto, chiedendo ai moralisti di cambiare canale.

Il comico Angelo Duro è uno degli ospiti finali della seconda serata di Sanremo 2023. Il suo momento di stand-up comedy è stato anticipato da un avviso per il pubblico da parte di Amadeus. Il conduttore ha invitato i moralisti e le persone sensibili a cambiare canale, per evitare polemiche nei giorni successivi, giustificando la volgarità dell'intervento a causa dell'orario dell'intervento. Lo stesso Angelo Duro, dopo il silenzio nei primi secondi del suo intervento, ha ironizzato sul suo orario d'uscita, chiedendo ironicamente ad Amadeus di farlo uscire alle 21:30. Durante l'intervento, il comico si è anche svestito davanti al pubblico, rimanendo in mutande, per far notare l'assenza dei tatuaggi. Qui il testo dell'intervento di Angelo Duro.

L'intervento di Angelo Duro a Sanremo 2023

"Non ho tempo da perdere, sono felice di essere qui, in realtà non mi frega un cazzo, zero. Ora finalmente dopo tanti anni ho un lavoro, questo qui, di parlare in pubblico. Bravi, e mi sto prendendo le mie soddisfazioni , quando vado a fare i colloqui li mando a fare in culo io. Angelo per noi, un mese puoi iniziare. Spero prendiate fuoco. Manchi l'acqua, ci sia vento e non ci siano i pompieri. Ho riempito teatri e ho venduto un sacco di libri. Non mi vanto, è così. Sono senza speranze, senza futuro Mi dicevano in paese fai il coglione e adesso sono loro i coglioni. Comunque, fare il contadino non è umiliante, ma fare il contadino con la laurea sì. Io sapevo che ce l'avrei fatta, me la sono presa comoda. Il secondogenito ha la vita spianata, i primi hanno l'affetto maggiore ma i secondi hanno una grandissima opportunità: l'esperienza. Ti davano i suoi giocattoli i suoi vestiti, quello ha pure i gusti di merda. Orribili, poi ci ho messo 30 anni per rifarmi la personalità. Per me non erano cose usate, collaudate. Lui si è preso i calci nel culo e io i risultati. Cristoforo Colombo aveva scoperto l’America, ma non si era accorto. L’America si chiama così per Vespucci che ci è arrivato secondo. Ha preso la sua strada e l'ha fottuto. Ci tengo a esseri il secondo: non voglio partecipare alla corsa ai primi. Si è superato il limite, la gente pensa di trasgredire ma è limitata. Sono uno dei pochi a non avere tatuaggi. Questa è trasgressione, fai la foto. Le uniche macchie che ho sono nei, pure nell'inguine ce l'ho. Solo il dermatologo ha avuto il coraggio di mettere le mani lì sotto. L'estate scorsa in spiaggia ho visto un tatuato che sembravo vestito: devo incidere i miei ricordi. Che ricordi di merda che hai. Ti compravi un’agendina, spendevi meno inchiostro e lasciavi meno sangue. Sono astemio, questo è trasgressione. Dilettante, prova a dire le cose da astemio. Quando vado a una festa bevo acqua, a temperatura ambiente. Sono fidanzato da 14 anni con la stessa ragazza. Vi sembra facile? Provateci voi. La tradisco regolarmente, per questo stiamo insieme. Io glielo dico, per il bene del rapporto. Non sono come i maschi a casa che tanto amate e poi si scopano le altre. Vi fanno le coccole e vi fanno le vocine dolci. Appena vi sposate iniziate a nascondere queste cose, lei vi rompe i coglioni lo stesso però se la fa un altro. Nelle posizioni che volevi fare tu. Non era meglio che le parlassi chiaro. Dovete imparare a dirvi le cose. Ridi ve, e alcune volte nemmeno te li godi perché ti interrompono. A lavoro assumete persone non qualificate solo per quei cinque secondi. Quante telefonate segrete, quanti messaggi nascosti: pensa se durassi un minuto. Guardati intorno: due figli con questa e quest'altra, sai quanto fa? Venti secondi. Nel tempo di Marcell Jacobs hai sfasciato una famiglia, rovinato la tua economia. La medaglia d'oro la dovevano dare a te. Complimenti. Lo sai perché si chiamano Cazzate? Perché le fai col cazzo? I saggi di un tempo lo hanno risolto, come? Andando a puttane. Mio nonno tradiva mia nonna e andava a puttane e il suo matrimonio è andato avanti per 63 anni di felicità. Non c'è una foto in cui mio nonno non ride. Prima funzionava così: dico delle cose strane? Preferite che vostro marito, una volta al mese, vada a puttane? Se aveste un cervello, Angelo è meglio che vada a puttane. Lo accompagnereste voi. Amore tieni 50 euro, aspetta torno con Paolo, anche lui viene a puttane con me. Lui torna rilassato e si mette a giocare con i nostri figli. Papà anche oggi a puttane? che bello, così rimanete uniti. Invece voi donne siete la causa di tutto questo, vi piace soffrire: ho scoperto che mio marito ha un'altra. Che bastardo. Gliela fate pagare e sfasciate le famiglie. Avete pregiudizi sulle puttane. Siete voi che volete che le vostre amiche diventino puttane, e non vi fate invece amiche le puttane. Non lo capite che vi salva il matrimonio. Mo' pensateci e date una risposta tra cinque secondi. Vi saluto.