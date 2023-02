Amadeus commenta il monologo di Angelo Duro a Sanremo 2023: “La mia carriera potrebbe finire qui” Dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2023, Amadeus si è collegato con Fiorello nella trasmissione VivaRai2 – VivaSanremo e ha commentato il monologo di Angelo Duro, con un pizzico di ironia.

A cura di Daniela Seclì

La seconda serata del Festival di Sanremo 2023, trasmessa mercoledì 8 febbraio, è stata caratterizzata dalla presenza del comico Angelo Duro. Amadeus ha commentato il monologo in diretta con Fiorello, nel corso del consueto appuntamento con Viva Rai2 – Viva Sanremo.

L'audio di Amadeus non funziona, la battuta di Fiorello su Blanco

Finita la seconda serata, Amadeus e Gianni Morandi si sono collegati con Fiorello, che ha ironizzato: "Ho imparato a memoria il monologo di Angelo Duro, ora ve lo dico. Secondo me Gianni Morandi si è lasciato traviare da lui. Non ti verrebbe da cantare Fatti mandare dalla mamma, ad andare a put*ane?". Fiorello, poi, ha provato a fare qualche domanda al conduttore, ma purtroppo l'audio non funzionava bene ed era impossibile comprendere il senso delle sue parole. Inevitabile la battuta di Fiorello, ricollegata al caso Blanco: "Niente, l'audio non c'è. Purtroppo non posso prendere a calci niente. L'audio non c'è, ti sento a spizzichi e bocconi, devo interpretare, potrei leggerti il labiale". E Biggio gli ha portato prontamente l'unica rosa a disposizione per distruggerla.

Il commento di Amadeus dopo il monologo di Angelo Duro

Amadeus, allora, ha provato a farsi comprendere parlando molto lentamente. Così, ha domandato a Fiorello: "Ha diviso Angelo Duro? Che percezione hai? Io penso che la mia carriera potrebbe finire qui". Fiorello lo ha rassicurato: "No, hai fatto di peggio. È peggio il CDA fidati" (Il CDA della Rai si è lamentato di non essere stato informato della presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della prima serata del Festival, ndr). Prima di lasciare Fiorello, Amadeus ha confidato che i momenti della seconda serata che ha preferito sono stati quelli dedicati a Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano e poi la performance dei Black Eyed Peas: "Si sono scatenati tutti". Fiorello di rimando: "Non li ho visti, era il momento della pennica quello".