Amadeus e la polemica gender fluid a Sanremo: “Ho paura dei moralisti, non ci sono generi ma esseri umani” In conferenza stampa Amadeus ha risposto alla domanda del giornalista di Fanpage.it riguardo la polemica gender fluid mossa dalla deputata Maddalena Morgante. “Ho paura dei moralisti, Ai bambini va spiegata la diversità, che esistono persone che amano indipendentemente dal sesso”.

A cura di Gaia Martino

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa della prima serata del Festival di Sanremo 2023. Amadeus ha risposto alla domanda posta dal giornalista Fanpage.it riguardo la questione politica e gender fluid. Il conduttore e direttore artistico della kermesse si è dissociato dalle parole usate da Maddalena Morgante di Fratelli d'Italia: "Non amo parlare di generi, parlo di esseri umani".

Le replica di Amadeus alla polemica FdI

"Si è parlato di gender fluid, che cosa significa proteggere i bambini che guardano Sanremo?", la domanda posta dal giornalista Fanpage.it, ad Amadeus. Il conduttore e direttore artistico del Festival ha spiegato di non aver seguito "la parte politica", ma "non amo parlare di generi, parlo di esseri umani", ha continuato.

Non voglio essere banale ma credo che ognuno sia libero di vivere la propria vita pubblicamente come meglio crede. Sanremo non deve essere un luogo diverso da altri. Ho paura dei moralisti e del moralismo. Ci vuole l'educazione, non arrecare danno ad altri. Ai bambini va spiegata la diversità, che esistono persone che amano indipendentemente dal sesso. Questi concetti vanno portati ovunque.

Sergio Mattarella per la prima volta a Sanremo

"Sono molto emozionato, ho il piacere e l'onore di annunciarvi che questa sera, per la prima volta nella storia del Festival, sarà presente in sala il presidente della Repubblica Sergio Mattarella": Amadeus in conferenza stampa ha annunciato la presenza del Presidente della Repubblica, oltre che quella di Roberto Benigni.

