video suggerito

Angelo Duro compra una pagina bianca sul Corriere: “Non mi serve pubblicità al film, fateci disegnare i vostri figli” Io sono la fine del mondo, il nuovo film di Angelo Duro, è attualmente il più visto al cinema. Il comico ha scelto di non dedicarsi ad attività stampa o interviste per la promozione della pellicola e la sua ultima trovata è diventata virale in poche ore sui social. Una pagina bianca sul Corriere e a corredo il messaggio: “Non ho bisogno di pubblicità”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

266 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nessuna attività stampa o interviste, Angelo Duro ha scelto un modo tutto particolare per dare visibilità a Io sono la fine del mondo, il suo nuovo film al cinema dal 9 gennaio con la regia di Gennaro Nunziante. Oltre che alle presentazioni in sala con un pubblico pagante e una campagna pubblicitaria pensata ad hoc solo per i social, il comico ha anche deciso di comprare una pagina in bianco sul Corriere della Sera. A corredo, sul numero in edicola oggi, sabato 25 gennaio, un messaggio chiaro: "Non ho bisogno di fare pubblicità al mio film".

La trovata di Angelo Duro per il suo nuovo film

Stando ai dati aggiornati al 24 gennaio, Io sono la fine del mondo con 6.783.963€ è al momento il film più visto al cinema. Angelo Duro è chiaramente consapevole del successo che sta riscuotendo la pellicola, visto che ha deciso di comprare una pagina sul Corriere della Sera, lasciandola completamente in bianco. A margine, scritto in piccolo, un messaggio chiaro rivolto ai lettori: "Non ho bisogno di fare pubblicità al mio film. Ho comprato questa pagina per farci disegnare i vostri figli. Vi saluto, Angelo Duro". Una trovata che sta evidentemente portando al risultato sperato, visto che da questa mattina la foto della pagina è diventata virale sui social, spingendo l'hashtag "Angeloduro" in trend su X.

In occasione dell'annuncio dell'uscita al cinema del film, Angelo Duro si era limitato a comunicare personalmente sui suoi social la data di uscita: "Adesso ve lo posso dire. Ho fatto il mio primo film. Il titolo è IO SONO LA FINE DEL MONDO. Uscirà il 9 gennaio 2025 in tutti i cinema che avranno le palle di metterlo in programmazione. Perché questo è il primo film della storia in cui, per entrare a vederlo, stavolta saranno i genitori che dovranno essere accompagnati dai figli. Dopo aver distrutto tutti i teatri italiani ora tocca pure ai cinema. Vi saluto", aveva scritto.

Io sono la fine del mondo in vetta al box office settimanale

Io sono la fine del mondo è al primo posto al box office settimanale italiano, con un incasso settimanale di 3.487.699 di euro e 457.025 presenze. Ad oggi l’incasso totale è di oltre 6 milioni e mezzo di euro con oltre 886.000 presenze in sala. Segue Diamanti con un incasso settimanale di 1.562.147 di euro e 223.376 presenze. Terzo sul podio L’abbaglio di Roberto Andò, con € 1.340.204 di incasso settimanale e 193.307 presenze.