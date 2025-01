Il ragazzo dai pantaloni rosa è il film italiano più visto nel 2024, ha incassato 9 milioni di euro

video suggerito

Il 2024 si chiude con un risultato importante per il cinema italiano, riguardante il successo di uno dei film che, raccontando una storia vera, ha appassionato il pubblico, si tratta de Il ragazzo dai pantaloni rosa. La pellicola è stata la più vista nelle sale dell'anno appena trascorso, sul podio altri due film italiani, sebbene non manchino anche quelli internazionali

Il film più visto del 2024

Il film, delicato e al tempo stesso drammatico, raccontata la vita vera di Andrea Spezzacatena, adolescente vittima di bullismo e cyberbullismo perché omosessuale, che il 20 novembre 2012, all'età di 15 anni decise di porre fine alla sua vita. La tematica così importante e di grande attualità è stata portata anche nelle scuole, il film infatti è stato oggetto di dibattito per i ragazzi che devono poter riconoscere gli effetti di un atteggiamento spesse volte aggressivo nei confronti dei loro pari. Il ragazzo dai pantaloni rosa ha incassato 9 milioni di euro, attestandosi come film più visto del 2024, un traguardo importante che sottolinea anche un ritorno in sala piuttosto significativo. Sul podio, Parhenope di Paolo Sorrentino con 7.5 milioni, la cui colonna sonora è diventata un refrain ancor prima che arrivasse al cinema e anche il film Un mondo a parte che ha incassato 7.3 milioni. Complessivamente, tenendo conto anche dei film stranieri, gli incassi dell’anno appena trascorso hanno un dato complessivo di circa 493.9 milioni di euro per un numero di presenze corrispondente a circa 69.7 milioni di biglietti venduti.

Il 2025 parte bene con Diamanti

L'anno è iniziato più che bene, nonostante sia uscito sul finire del 2024, con Diamanti di Ferzan Ozpetek, con un box office di 10.461.837 euro ed un totale di 1.427.225 presenze “Diamanti” è il film con il più alto incasso tra i titoli italiani usciti nel 2024, scavallando però al 2025. Un risultato incredibile per un titolo che, stando ai risultati ottenuti in poche settimane nelle sale, potrebbe raggiungere l'exploit di C'è ancora domani di Paola Cortellesi che, a più riprese nel corso dell'anno, è tornato al cinema, conquistato in totale ben 37milioni di euro di incassi.