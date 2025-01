video suggerito

C’è ancora domani tra i film ammessi agli Oscar 2025, il 17 gennaio le nomination ufficiali La campagna americana premia Paola Cortellesi: tra i 207 lungometraggi ammessi alla corsa per l’Oscar per miglior film dell’anno appare ‘There is Still Tomorrow’, titolo americano di ‘C’è Ancora Domani’. Il 17 gennaio la scelta definitiva dei film in corsa agli Oscar. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"C'è ancora domani" è tra i film ammessi agli Oscar 2025. Il film di Paola Cortellesi è stato selezionato tra i 207 lungometraggi ammessi dall'Academy per la corsa a miglior film dell'anno. Nell'elenco dei film pubblicato in queste ore compare infatti ancche "There is still tomorrow", titolo americano del successo di botteghino che ha segnato l'esordio alla regia per Cortellesi, fenomeno della scorsa stagione, che per essere selezionato all'interno di questa lista doveva essere stato programmato nelle sale nordamericane per almeno 7 giorni consecutivi.

Il verdetto il 17 gennaio

Ora i membri dell'accademia Hollywoodiana dovranno votare da giovedì a domenica, con l'esito definitivo che arriverà il prossimo 17 gennaio, quando saranno annunciati i titoli che andranno alla 97esima notte degli Oscar, in programma il prossimo 2 marzo. Il film, diretto da Paola Cortellesi e interpretato dalla stessa attrice-regista insieme con Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e con Vinicio Marchioni. Il film, presentato come film d’apertura della Festa del Cinema di Roma 2023, ha raccolto 36,8 milioni al box office italiano e 5,4 milioni di spettatori.

I riconoscimenti per C'è ancora domani

Uscito nelle sale a fine ottobre 2023, è divenuto il film più visto del 2023. Nel corso dei mesi successivi il successo di pubblico è stato seguito dai premi, con 6 David di Donatello per Miglior regista esordiente a Paola Cortellesi, Migliore sceneggiatura originale a Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi, Miglior attrice protagonista a Paola Cortellesi, Miglior attrice non protagonista a Emanuela Fanelli, David dello spettatore e il David Giovani. Ha infine ottenuto il Nastro d’argento – Film dell’anno 2023, il Premio speciale Ennio Flaiano e il Globo d’Oro – Miglior Film 2024, ed è stato invitato ad oltre 30 festival in tutto il mondo. Infine, proprio in relazione agli incassi assolutamente fuori dal previsto, quello di Cortellesi è stato il primo film italiano della storia a vincere il Biglietto d'oro per due anni consecutivi grazie agli incassi ottenuti.