“C’è ancora domani” agli Oscar 2025: in quale lista dei film eleggibili compare e perché non come miglior film Vermiglio di Maura Delpero, candidato dall’Italia come miglior film straniero, e C’è ancora domani di Paola Cortellesi compaiono nella lista dei 323 film ammessi alle votazioni dell’Academy per gli Oscar 2025. In quali categorie la pellicola di Cortellesi se la può ancora giocare e perché non è stata inserita in quella del Miglior film dell’anno. Tentiamo di spiegare meglio come funziona il circuito dei film eleggibili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha pubblicato l’elenco completo dei 323 film ammessi alle votazioni da parte dei suoi membri per gli Oscar 2025 (qui l'elenco completo della General Entry). Spiccano Vermiglio di Maura Delpero, in corsa come Miglior Film Internazionale, proposto dall'Italia lo scorso settembre, e C'è ancora domani di Paola Cortellesi. L'errore è nato sull'annuncio di una corsa non reale, ovvero quella per la categoria Miglior Film, nella quale lo splendido e pluripremiato lungometraggio di Cortellesi non può rientrare.

Quanti film sono stati ritenuti non idonei dall'AMPAS

Sono infatti 207 film quelli ammessi a concorrere per l’Oscar al Miglior Film (qui l’elenco completo del Best Picture), pellicole che rispettano molte altre regole di ammissibilità. In tutto, 116 dunque i film ritenuti “non idonei” dall’AMPAS, il 36% del totale, che i membri dell’Academy non potranno scegliere nell’ultimo turno di votazioni, che si terrà da giovedì a domenica e che porterà a ufficializzare le liste di film ammessi il 17 gennaio 2024. La notte degli Oscar 2025 si terrà il 2 marzo e solo in quella data sapremo quali sono i titoli che si saranno aggiudicati l'ambita statuetta.

Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea ed Emanuela Fanelli

Perché C'è ancora domani non è in corsa come miglior film

Qualora il 17 gennaio ci fosse fumata bianca, C'è ancora domani di Paola Cortellesi potrebbe gareggiare in tutte le categorie degli Oscar, tranne quella del Miglior Film. Questo perché la specifica categoria, la più ambita di tutte visto che attribuisce il titolo di film dell'anno, presuppone il rispetto di tutta una serie aggiuntiva di requisiti che non sempre è facile rispettare o, quanto meno, per i quali ci si deve preparare. Tra questi, "la distribuzione estesa di sette giorni, consecutivi o non consecutivi, in 10 dei 50 principali mercati degli Stati Uniti, non oltre 45 giorni dalla prima uscita nel 2024" e anche l'aderenza ad almeno due dei quattro requisiti degli Standard di Rappresentazione e Inclusione, che sono diventati imprescindibili per la definizione di idoneità di un film in suddetta categoria e non solo.

Vermiglio non ha vinto il Golden Globe, la speranza nell'Oscar

Maura Delpero e il cast di Vermiglio

Intanto Vermiglio di Maura Delpero non ha vinto il Golden Globe 2025 e continua a sperare di essere inserito nella lista dei titoli per la categoria Miglior film straniero. Challengers, il film di Luca Guadagnino sul tennis, ha vinto invece come miglior colonna sonora firmata da Trent Reznor & Atticus Ross. Momento d'oro per il cinema italiano, come confermano le parole di Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato alla Cultura: "Ci riempie d’orgoglio l'ammissione del film C’è ancora domani di Paola Cortellesi in corsa per una nomination agli Oscar. Questo straordinario traguardo, che si aggiunge alla presenza di Vermiglio di Maura Delpero, testimonia il prestigio e la competitività del nostro cinema a livello internazionale".