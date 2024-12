“C’è ancora domani” di Paola Cortellesi è Biglietto D’oro per il secondo anno consecutivo, è la prima volta nella storia Il film C’è ancora domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi, è per il secondo anno consecutivo Biglietto D’oro per le presenze in sala. Per la prima volta nella storia del Biglietto d’oro il primo posto viene assegnato allo stesso film per due anni consecutivi, il 2023 e il 2024: il film infatti tra lo scorso dicembre e il 30 novembre di quest’anno ha registrato più di 1 milione 730 mila presenze in sala, battendo un nuovo record. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il film C'è ancora domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi, è per il secondo anno consecutivo Biglietto D'oro per le presenze in sala. Per la prima volta nella storia del Biglietto d’oro il primo posto viene assegnato allo stesso film per due anni consecutivi, il 2023 e il 2024: il film infatti tra lo scorso dicembre e il 30 novembre di quest’anno ha registrato più di 1 milione 730 mila presenze in sala, battendo un nuovo record.

Come C'è ancora domani ha conquistato il mondo

C’è ancora domani, ha toccato le platee di moltissimi Paesi, è un film che ha avuto un forte impatto sociale, ha avviato una riflessione sul sistema patriarcale in Italia e nel mondo, ha acceso un dibattito sui diritti delle donne. Ha smosso le coscienze di donne e uomini di tutte le età – tra loro tantissimi giovani – diventando un manifesto contro la violenza di genere, con discussioni nelle scuole, dove si è parlato di prevenzione e dando vita a molte iniziative.

Alla lunga lista di premi assegnati al film inoltre si aggiunge anche Il premio Film dell’anno della Protestant Film Jury Germania che le verrà conferito il prossimo 14 dicembre e il Prix Sisley les Arcs Femme de Cinéma (Francia) che le verrà consegnato il prossimo 15 dicembre.

I numeri e i record di C'è ancora domani

Con oltre 36,8 milioni al box office italiano e 5,4 milioni di spettatori è stato il film più visto del 2023 e il sesto miglior incasso per un film italiano nel 2024.

Al 10° posto tra i film che in Italia hanno incassato di più nella storia e al 5° posto tra i film italiani.

È stato primo in classifica al box office per 7 settimane e per le successive 5 non è uscito dalla top ten.

Da fine ottobre 2023 è rimasto in programmazione continuativa per 22 settimane (fino al 21 marzo 2024)

È stato il film italiano più visto in Francia negli ultimi dieci anni.

Tutti i premi, dal David di Donatello agli internazionali

Presentato come film d’apertura della Festa del Cinema di Roma 2023, si è aggiudicato il Premio speciale della Giuria e Premio del pubblico, cui sono seguiti 6 David di Donatello per Miglior regista esordiente a Paola Cortellesi, Migliore sceneggiatura originale a Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi, Miglior attrice protagonista a Paola Cortellesi, Miglior attrice non protagonista a Emanuela Fanelli, David dello spettatore e il David Giovani. Ha poi ottenuto il Nastro d’argento – Film dell’anno 2023, il Premio speciale Ennio Flaiano e il Globo d’Oro – Miglior Film 2024, ed è stato invitato ad oltre 30 festival in tutto il mondo.

Nel suo straordinario percorso ha ottenuto anche importanti riconoscimenti internazionali quali: Film of the Year 2024 by the Protestant Film Jury in Germany (Germania), People’s Choice Award al Pingyao International Film Festival 2024 (Cina), Dragon Award Best International Film al Göteborg Film Festival 2024 (Svezia), Premiò do Público para Melhor Filme alla Festa do Cinema Italiano 2024 (Portogallo), Sydney Film Prize al Sydney Film Festival 2024 (Australia), Golden Apple for Special Acting Achievement al KRAFFT 2024 (Slovenia), Audentia Award for Best Female Director al Norwegian International Film Festival di Haugesund 2024 (Norvegia) e il Prix Sisley les Arcs Femme de Cinéma (Francia).