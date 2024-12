video suggerito

Vermiglio ai Golden Globes 2025, il film italiano nella cinquina come miglior film internazionale Il lungometraggio di Maura Delpero, che rappresenterà l’Italia agli Oscar 2025, è candidato fra i migliori film internazionali per i Golden Globes. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vermiglio, il film italiano che rappresenterà l'Italia agli Oscar 2025, è stato inserito anche nella cinquina finalista per il Miglior Film Internazionale dei Golden Globes 2025. Con il film italiano, nominati anche All we imagine as light (leggi la recensione del FattoQuotidiano.it), Emilia Pérez (molto apprezzato all’ultimo Festival di Cannes), The girl with the needle (Polonia, Svezia e Danimarca), il brasiliano I’m still here (presentato a Venezia) e The seed of the sacred fig che a Cannes ha ricevuto un prix speciale dalla giuria. Vermiglio è anche il film designato a rappresentare l’Italia agli Oscar 2025.

La vittoria del film a Venezia

Lo scorso settembre Vermiglio aveva vinto il Leone D’Argento – Gran Premio della Giuria all’ultima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Da lì la risonanza internazionale, che ha portato il film a essere preso in considerazione per la nomination agli Oscar che si terranno a inizio 2025 “Siamo molto orgogliosi della strategia distributiva scelta per Vermiglio", aveva dichiarato Andrea Occhipinti di Lucky Red, commentando i risultati del film in sala nelle prime settimane d'uscita.

La trama di Vermiglio

Nel 1944, l'arrivo nella remota Vermiglio di Pietro, un soldato siciliano, stravolge la quotidianità di un insegnante e della sua famiglia, mentre Lucia, la maggiore delle sue figlie, se ne innamora e decide di sposarlo. Alla fine della guerra Pietro torna in Sicilia e Lucia dà alla luce una bambina, Antonia. In famiglia si apprende dal giornale che Pietro, già sposato con una donna siciliana, viene da questa ucciso. Lucia rimane sconvolta dall'apprendere la verità, cade in uno stato di disperazione, rifiuta la bambina, medita il suicidio, dal quale la salva il fratello. Si riprenderà pian piano; andrà poi in Sicilia, sulla tomba del marito. Intanto ha affidato la piccola ad un orfanotrofio, nel quale lavora la sorella minore Ada, fattasi suora. Lucia andrà in città, a servizio in una famiglia di signori, ripromettendosi di tornare poi a riprendere la bambina. Nel cast di Vermiglio Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi, Orietta Notari, Carlotta Gamba e Sara Serraiocco.