video suggerito

Paolo Sorrentino dopo Parthenope sta già preparando un nuovo film: “Sono come le fidanzate, ora penso alla prossima” Durante l’evento di presentazione di Parthenope al Cinema Troisi, Sorrentino rivela con una frase delle sue di essere già al lavoro su un nuovo film: “Per alcuni registi, i film sono come figli. Per me, sono come le fidanzate. Questa l’ho lasciata e sto già pensando alla prossima”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paolo Sorrentino al Cinema Troisi (ph. Dammicco)

"Per alcuni registi, i film sono come figli. Per me, sono come le fidanzate". È cominciata così la presentazione di Paolo Sorrentino del film Parthenope, con Malcolm Pagani moderatore, al Cinema Troisi. Un evento riservato alla stampa nel quale il regista napoletano si è lasciato andare a una serie di considerazioni sul suo ultimo film, sul mondo della cinema e sulla vita. E proprio alla prima domanda su come sta andando il viaggio di Parthenope, il regista rivela: "Per me, è già finito. Per alcuni registi, i film sono come figli. Per me, sono come le fidanzate. Questa l'ho lasciata e sto già pensando alla prossima".

Le parole di Paolo Sorrentino

Su Parthenope, Paolo Sorrentino racconta di aver voluto raccontare il viaggio di una vita: "Epico perché ciascuno di noi è eroico nell'affrontare la vita con tutti i suoi rovesci e le sue sfaccettature".

Il film è su questa idea del tempo che passa, che non vuol dire avere solo rimpianti, rimorsi e malinconie. Per me, vuol dire raccontare l'ampiezza e la lunghezza della vita della quale ciascuno di noi è protagonista. Essendo noi protagonisti di questa vita lunga e ampia, fatta di amori mancati e amori riusciti, speranze e delusione, fa di ciascuno di noi un eroe o un'eroina. Volevo raccontare la lunghezza del viaggio della vita. È un viaggio epico perché ciascuno di noi è eroico nell'affrontare la vita con tutti i suoi rovesci e le sue sfaccettature.

"La vita è enorme, ci si perde dappertutto." è l'esergo di Celine che apre il film e Sorrentino aggiunge anche una citazione a Giorgio Manganelli:

La vita non si vive, ma accade. Dentro questo accadere, ci si abbandona e l'abbandonarsi coincide col cadere dentro un precipizio controllato. La vita è una serie di accadimenti che si depositano. Questo film è un deposito che viene aperto.

Parthenope di Paolo Sorrentino continua la sua settimana di anteprime a mezzanotte al Cinema Troisi, che gli ha anche dedicato la retrospettiva alla domenica alle 11, così come in alcuni cinema selezionati d'Italia.