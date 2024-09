video suggerito

Il Divo come Loro: anche il film di Sorrentino su Andreotti "oscurato", torna in tv ma solo su Sky Il film su Giulio Andreotti, uscito nel 2008 e premiato a Cannes, è andato in onda solo due volte in tv e mai in orari comodi. Oggi torna in onda alle 16.45 ma sulla pay-tv.

Se c'è un film di Paolo Sorrentino che ha in qualche modo preceduto l'atmosfera che ha accompagnato LORO e il rapporto con la distribuzione successiva alla sala, quello è sicuramente Il Divo. Il fatto che oggi, al ‘comodissimo' orario delle 16.45 (15 minuti prima dell'ora del tè), il film vada in onda per la terza volta da quando è uscito su Sky Cinema Drama, quindi non su una generalista classica ma su una pay-tv (il film è comunque disponibile on demand su Sky e NOW), chiarisce la portata della notizia.

Sono due film assolutamente differenti, ma entrambi condividono la centralità del ritratto grottesco di due figure politiche italiane, Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi, molto diverse tra loro, ma in un certo senso simili per la portata del potere che hanno saputo gestire e rappresentare. Entrambi i film hanno conosciuto lo stesso stranissimo destino. Al Divo, si potrebbe dire, gli è andata forse meglio. Il film, uscito nel 2008 e premiato a Cannes, è andato in onda in prima visione tv su La7 il 2 febbraio 2011, in una serata evento presentata da Enrico Mentana. Poi, sulla generalista, il nulla. Fino al 2019, quando RaiStoria (!!!) dedica la sua prima serata al film. È il primo dicembre, è una domenica di calcio e talk show: c'è Verona-Roma su Sky, Fabio Fazio ancora su Rai3.

Insomma, Il Divo non ha mai ricevuto la vetrina più importante, la prima serata della generalista classica, ma non può certamente lamentarsi. Per una distribuzione televisiva di LORO, purtroppo, tutti ci hanno messo una pietra sopra. È una pellicola che evidentemente minaccia la riscrittura della storia di Silvio Berlusconi. Il film su Berlusconi, però, farà parte di una retrospettiva – come anticipato questa estate da Fanpage.it – curata dal Cinema Troisi che è riuscito ad avere i diritti di sala da Mediaset. L'appuntamento è per il 3 e il 10 novembre. Anche Il Divo ci sarà, ovviamente: l'appuntamento è per il 6 ottobre.