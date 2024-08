video suggerito

LORO al cinema, è ufficiale: “Mediaset ci ha concesso i diritti del film su Silvio Berlusconi” Il Cinema Troisi ha confermato la notizia della presenza di Loro 1 e Loro 2 in una retrospettiva dedicata a Paolo Sorrentino che inizierà l’8 settembre, tutte le domeniche alle 11 del mattino, fino al 17 novembre: “Mediaset ci ha concesso i diritti del film su Silvio Berlusconi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Cinema Troisi ha confermato la notizia, anticipata da Fanpage.it, della presenza di Loro 1 e Loro 2 in una retrospettiva dedicata a Paolo Sorrentino che inizierà l'8 settembre, tutte le domeniche alle 11 del mattino, fino al 17 novembre. Confermata anche una settimana di anteprime a mezzanotte di Parthenope, il film in concorso a Venezia 81 del regista, a partire dal 19 settembre.

LORO torna al cinema: ecco perché

Il ritorno in sala di Loro 1 e Loro 2 assume un valore simbolico molto forte soprattutto dopo le parole di Toni Servillo al podcast di Dario Moccia che hanno rimesso al centro dell'attenzione la problematica legata alla mancata distribuzione del film per il mercato home video, streaming e on demand. L'attore aveva detto: "Il film si trova sul mercato tedesco, francese, inglese…evidentemente, non mi mettete in imbarazzo, il film è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo. Non è stato trasmesso dalla Rai, non l'ha trasmesso ovviamente Mediaset. Non l'ha trasmesso neanche La7, che pure mandò in onda Il Divo". Discorso diverso per la distribuzione in sala, sebbene non fosse scontato. Il Cinema Troisi ci ha confermato: "Abbiamo chiesto i diritti al distributore (Mediaset in questo caso) e ci sono stati concessi".

Toni Servillo è Silvio Berlusconi

Il programma completo

Questo è il programma completo della retrospettiva che il Cinema Troisi dedicherà a Paolo Sorrentino. Ci sono tutti i film del regista, da L'uomo in più a È stata la mano di Dio, ed è inclusa anche la regia teatrale-televisiva di Sabato, domenica e lunedì di Eduardo De Filippo, trasmessa il 25 dicembre 2005 su Rai2.

Leggi anche LORO di Paolo Sorrentino minaccia la riscrittura della storia di Silvio Berlusconi: bloccarlo è sbagliato

8 settembre 2024: L'uomo in più

15 settembre 2024: Le conseguenze dell'amore

22 settembre 2024: Sabato, domenica e lunedì

29 settembre 2024: L'amico di famiglia

6 ottobre 2024: Il divo

13 ottobre 2024: This Must Be The Place

20 ottobre 2024: La grande bellezza

27 ottobre 2024: Youth

3 novembre 2024: Loro 1

10 novembre 2024: Loro 2

17 novembre 2024: È stata la mano di Dio