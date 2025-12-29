Il Cammino di Santiago francese nel film di Zalone: “Abbiamo girato in ordine cronologico facendo veramente le tappe”

Cast e troupe hanno fatto il Cammino di Santiago proprio come si vede nel film: le riprese si sono svolte in ordine cronologico seguendo il percorso reale.

Checco Zalone sul cammino di Santiago in una scena di Buen Camino

Buen Camino, il nuovo film con Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, è un successo: uscito da pochi giorni ha già segnato il record di incassi. Per il settore è una buona notizia: ha portato in sala più di 750mila spettatori sfondando il tetto dei 20 milioni di euro. Il film vede l'attore nei panni di se stesso, panni decisamente colorati e volutamente un po' pacchiani. A Fanpage.it il costumista Stefano Ciammitti ha spiegato di essersi ispirato a Lapo Elkann di qualche anno fa per i capelli (una parrucca bionda) e a Gianluca Vacchi per i look. Il protagonista è un uomo ricchissimo, che vive in una villa di lusso, padre di una ragazza adolescente che lo coinvolge in un'avventura lungo il Cammino di Santiago destinata a cambiare entrambi.

Il film è stato girato tra Sardegna, Roma e in Spagna, per l'appunto lungo le tappe del famoso Cammino. Le riprese hanno toccato, nello specifico: la Costa Smeralda, il nord della Gallura con Porto Cervo e Santa Teresa Gallura, infine le piazze, i ponti e i vicoli della Capitale. Si vede chiaramente anche la strada che fanno i pellegrini che intraprendono il Cammino di Santiago, un'esperienza intensa che viene scelta non solo per motivi spirituali. Dal punto di vista religioso, il Cammino viene fatto per arrivare nella città che ospita le spoglie di San Giacomo il Maggiore, ma si può essere spinti anche dal puro spirito d'avventura, dalla curiosità, dalla voglia di fare qualcosa di unico.

Checco Zalone in una scena del film Buen Camino

Benché si parli sempre di Cammino di Santiago, la verità è che esiste più di un Cammino. Ci sono, infatti, diversi modi per arrivare a destinazione: sono percorsi diversi per lunghezza e per difficoltà, alcuni adatti a tutti altri consigliati solo a persone ben allenate, perché magari attraversano luoghi isolati o montagne o terreni scoscesi. Quello che si vede nel film Buen Camino è il Cammino francese, del Cammino di Santiago. non sono ricostruzioni o scene girate casualmente.

Checco Zalone in una scena del film Buen Camino

Lo ha confermato a Fanpage.it proprio il costumista coinvolto nelle riprese, che ha spiegato: "È stato un viaggio meraviglioso. Abbiamo girato prima a Roma e dopo a settembre-ottobre siamo stati in Spagna. Abbiamo girato tutto il film in ordine cronologico, quindi facendo veramente tutte le tappe del cammino di Santiago di Compostela, in particolare il cammino francese di Santiago. Abbiamo vissuto anche noi della troupe questo cammino insieme al personaggio del film: abbiamo passato 14 hotel diversi, in contrato tantissime persone. È stato emozionante".

Buen Camino, sul set del nuovo film di Checco Zalone

Tutto vero, dunque. La scelta è caduta proprio sul percorso più famoso, quello che viene scelto più spesso per la sua accessibilità. Si parte da Saint-Jean-Pied-de-Port, sul lato francese dei Pirenei e tappa dopo tappa si arriva fino a Santiago di Compostela e al suo santuario. Si attraversano Navarra, La Rioja, Castilla y León e Galizia, quindi è un viaggio che permette di scoprire territori molto diversi tra loro, dal punto di vista culturale, paesaggistico, storico. Nell'itinerario si incontrano nell'ordine le città di Pamplona, Puente la Reina, Logroño, Burgos, León, Astorga, Ponferrata: tutte offrono meraviglie da scoprire che hanno reso questa tratta una delle più gettonate.