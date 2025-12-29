Checco Zalone ironizza in sala durante Buen Camino: “Non hanno pagato il biglietto”, ma l’incasso ha superato Avatar

Checco Zalone e Gennaro Nunziante hanno fatto irruzione al cinema Galleria di Bari durante la proiezione di Buen Camino, regalando ai presenti una gag diventata virale sui social. “Oggi nessuno ha pagato il biglietto, sono tutti amici miei”, ha detto l’attore, ma nel frattempo al botteghino continua a macinare record. Il film ha superato Avatar: Fuoco e cenere di James Cameron.

Bari è stata ieri teatro di un momento speciale per i fan di Checco Zalone. Dopo il boom di Buen Camino, il comico pugliese e il regista Gennaro Nunziante hanno fatto una comparsa a sorpresa al cinema Galleria, incontrando gli spettatori in sala. L’arrivo improvviso dei due protagonisti ha scatenato applausi, selfie e risate, trasformando la proiezione del film in un siparietto diventato virale sui social. "Oggi nessuno ha pagato il biglietto, sono tutti amici miei", ha detto. Ma nel frattempo al botteghino continua a macinare record, battendo anche Avatar.

Il siparietto con Nunziante in sala a Bari

"Qui in sala ci sono tutti amici, nessuno ha pagato il biglietto, non c'è incasso. Dovrebbero essere loro a ringraziare me", ha scherzato Zalone, scatenando le risate dei presenti. L'attore e regista ha poi proseguito lo sketch improvvisato facendo una battuta su Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia: "Una volta saliva sul palco, adesso è stato eletto". Successivamente, i due hanno ringraziato i presenti e tutti coloro che hanno già visto il film in giro per l'Italia: "Il film sta avendo molto successo, possiamo dire che ne uscirete più leggeri", ha concluso il protagonista di Buen Camino.

Gli incassi record che superano Avatar

Nel frattempo, il film continua a macinare record al botteghino. Dopo l’exploit di Natale, quando aveva incassato 5,6 milioni di euro, Buen Camino ha fatto ancora meglio a Santo Stefano, con 7,9 milioni di euro. Ottimi anche gli incassi del 27 dicembre (6.129.079 €) e del 28 dicembre. In quattro giorni il totale ha sfondato il tetto dei 27 milioni di euro, con una media di 34.847 euro in 771 cinema e una quota di mercato pari al 71,4%. Numeri che superano Avatar: Fuoco e cenere di James Cameron, che nello stesso periodo ha incassato 5,14 milioni di euro, per un totale di oltre 15 milioni dal debutto del 17 dicembre.

Leggi anche Checco Zalone inarrestabile, Buen Camino sfonda il tetto di 20 milioni di euro incassati dopo 3 giorni in sala

I numeri del cinema italiano nella settimana di Natale

La settimana di Natale, dunque, ha rilanciato con forza il cinema italiano. Buen Camino e Avatar si posizionano al primo e al secondo posto per guadagni nella classifica dei film in sala. Più staccato il resto dei film: Norimberga con Russell Crowe supera i 3,4 milioni complessivi, mentre Zootropolis 2 continua a intercettare il pubblico delle famiglie e sfiora i 16 milioni totali. Buona tenuta anche per Oi vita mia di Pio e Amedeo, ormai oltre gli 8 milioni, mentre tra le nuove uscite si segnala Primavera, che ha superato il mezzo milione. In crescita anche i titoli d’autore e di nicchia: Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch e La grazia di Paolo Sorrentino hanno raccolto incassi più contenuti ma significativi. Nel complesso, il lungo weekend natalizio ha generato oltre 37 milioni di euro al botteghino, segnando uno dei migliori risultati degli ultimi anni.