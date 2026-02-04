Laura Pausini riceve il Tapiro di Striscia la Notizia, la consegna dopo le polemiche sulla cover di Mengoni

Il ritorno di Striscia la Notizia, seppur in prima serata, porta con sé il ritorno del premio più amato del piccolo schermo, ovvero il Tapiro d'oro. Tanti sono gli artisti che negli anni l'hanno ricevuto e stavolta è toccato a Laura Pausini. Nella puntata di giovedì 5 febbraio, infatti, l'immancabile Valerio Staffelli consegna alla cantante il premio dorato, per le polemiche sulla cover di Due vite di Marco Mengoni e anche la querelle con Gianluca Grignani.

La consegna del Tapiro a Laura Pausini

In un breve estratto pubblicato sulla pagina del tg satirico di Canale 5, tornato con la conduzione di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, si vede Laura Pausini beccata in un negozio di abbigliamento, probabilmente accompagnata dalla madre, perché non appena vede arrivare l'inviato di Striscia, con tanto di premio in mano, dice ridendo: "Mamma, mamma vieni a vedere, ho il tapiro". Insomma, il primo impatto, pare sia stato positivo e i due hanno anche scherzato, con tanto di foto insieme microfono alla mano. Insomma, la pop star italiana più famosa al mondo, non poteva che ricevere un altro riconoscimento per completare la sua collezione di premi, conquistati dall'Italia all'America Latina.

Cosa è successo con la cover di Marco Mengoni e con Gianluca Grignani

Il Tapiro che, come è noto, incarna il premio per chi commette errori, gaffe e anche azioni ben più discutibili, arriva nelle mani di Laura Pausini dopo la polemica che l'ha vista protagonista e incentrata sul rifacimento di Due Vite di Marco Mengoni. Alcuni fan del cantante hanno avuto da ridire sulla cover e hanno espresso il loro disappunto lasciando alcuni commenti sul profilo della cantante, ai quali hanno risposto in maniera piuttosto antipatica i membri dello staff di Pausini. I messaggi sono diventati virali e sono stati al centro di un bel chiacchiericcio. A questo, poi, si aggiunge la querelle con Gianluca Grignani e il suo brano La mia storia tra le dita, che accusa la cantante di avergli mancato di rispetto nella realizzare di questa cover e lei ha fatto altrettanto.