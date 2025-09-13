Tra Laura Pausini e Gianluca Grignani la polemica su “La mia storia tra le dita” non è risolta affatto

Laura Pausini e Gianluca Grignani

Laura Pausini ha pubblicato le sue versione de La mia storia tra le dita, la cover di Gianluca Grignani che lancia il suo nuovo album "Io canto 2" a cui seguirà anche un tour mondiale. L'estate scorsa si è scatenato un piccolo giallo con un botta e risposta tra la cantante e il collega che ha annunciato lo stesso giorno di Pausini il suo duetto con Matteo Bocelli dopo aver accusato la collega di non averlo menzionato nel suo post di lancio del nuovo singolo uscito il 12 settembre. La risposta era stata una sorta di ricerca di pace, con Pausini che aveva spiegato di aver svolto tutti i passaggi dovuti e che Grignani era al corrente di questa operazione: "Sai quanto amo la tua musica e con l'annuncio che ho fatto oggi, spero di averti reso felice".

Le parole di Laura Pausini su Gianluca Grignani

In un'intervista al Corriere della Sera Pausini torna sulla questione e sottolinea come abbia sentito una mancanza di rispetto nei propri confronti rinviando al mittente la stessa accusa di cui era stata vittima. Pausini, infatti, ha spiegato che ama la musica di Grignani e di averglielo detto più volte, ne avevano anche parlata al concerto che aveva tenuto lo scorso dicembre. E a febbraio il cantautore era stato avvisato dall'editore, che condividono, della volontà di farne una cover e inserirla proprio nel seguito dell'album in cui la cantante coverizza le canzoni italiane che più ama (e con questa versione anche quelle latine).

Pausini, quindi, ha rifatto la canzone in varie lingue (italiano, spagnolo, portoghese e francese) e solo la notte del pre-save ha scoperto che era prevista l'uscita di una versione dello stesso Grignani con Bocelli – che in un'intervista al messaggero, oggi, scansa le polemiche ribadendo di non aver saputo dell'operazione di Pausini -: "Sono rimasta un po’ sorpresa. In privato ho scritto loro tutto quello che pensavo. Il mio omaggio è fatto con il cuore. Il mio modo di vivere e lavorare si basa sempre sul rispetto. Forse però stavolta io non l’ho sentito nei miei confronti" ha detto quindi la cantante ribadendo la propria delusione, amplificata, probabilmente anche dalla polemica social.

La risposta di Grignani e le polemiche su un video della cantante

La questione, però, non si esaurisce qua, perché nelle sue storie Gianluca Grignani ha condiviso un verso della sua canzone Rockstar che recita: "Ma sai quale è la verità? Stessa realtà, due facce ha". Sebbene non ci sia alcun riferimento alla cantante è difficile pensare che non ci sia alcun legame per l'intervista rilasciata dalla cantante e le sue parole. Intanto sui social sta creando qualche polemica una frase di Laura Pausini: "Ecco perché ho scelto come primo singolo La mia storia tra le dita, perché questo brano, scritto da Gianluca Grignani (e si sentono le risate del pubblico, ndr) è stato un successo in alcuni Paesi, non dappertutto, ma in alcuni sì". Una riflessione scherzosa, forse, che qualcuno, tra i commenti sui vari social, ha voluto intendere come una frecciatina. La matassa, comunque, non è ancora dipanata, ma per Pausini probabilmente finirà qua, con un album da pubblicare e un tour da organizzare.