Caso Grignani Pausini: la strana coincidenza con Bocelli dell’annuncio di La mia storia tra le dita

Laura Pausini e Gianluca Grignani

Cosa è successo tra Gianluca Grignani e Laura Pausini che nello stesso giorno hanno anticipato l'uscita della stessa canzone, La mia storia tra le dita, in versione spagnola? Si è creato un piccolo caso tra l'autore della canzone e la cantante italiana più famosa al mondo che hanno deciso di annunciare l'uscita dello stesso brano, lo stesso giorno, creando un piccolo caso diplomatico. Tutto è nato quando Pausini ha annunciato l'uscita della canzone di Grignani in tre versioni, quella in italiano, quella in spagnolo (Mi historia entre tus dedos) e quella in portoghese (Quem de nós dois) – probabilmente per un album di cover -, con un post su Instagram che è stato polemicamente commentato da Grignani che rivendicava almeno il diritto di essere citato proprio nel giorno in cui avrebbe annunciato una versione della canzone in spagnolo assieme a Matteo Bocelli che potrebbe essere cantata live la settimana prossima, due settimane prima dell'uscita ufficiale.

Grignani critico con Laura Pausini

Dopo aver accusato chi gestisce la pagina Instagram della cantante di aver più volte cancellato il commento ha scritto una storia su Instagram taggandola e lamentandosi di non essere stato citato: "Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io". A quel punto è arrivata la risposta di Pausini che ha voluto ribadire il bene per il cantautore e spiegare: "(…) lo sai da febbraio che ti avrei cantato ancora, anche quest'anno. Sai quanto amo la tua musica e con l'annuncio che ho fatto oggi, spero di averti reso felice".

La coincidenza dell'annuncio dell'uscita della cover della stessa canzone

Resta il fatto che è una coincidenza importante che la stessa canzone, con due versioni in spagnolo, siano state lanciate lo stesso giorno e forse qui c'è la spiegazione di questo caso diplomatico tra i due. Che Grignani sapesse della cover di Pausini non c'è alcun dubbio, perché per farlo c'è bisogno del consenso di chi detiene i diritti della canzone e la stessa Pausini specifica che a febbraio Grignani era stato avvisato. Quello che evidentemente il cantautore non sapeva era che Pausini sarebbe uscita con l'annuncio poche ore prima il post con cui Matteo Bocelli avrebbe annunciato la sua cover in spagnolo della canzone.

Bocelli e Grignani potrebbero cantarla live a Lajatico

La canzone di Laura Pausini uscirà il prossimo 12 settembre, non sappiamo la strategia dietro la scelta di questa data per l'uscita, sappiamo, però, che è stata improvvisa come quella con cui aveva la cantante annunciato la cover di Turista, canzone di Bad Bunny (che era stato menzionato). La canzone di Bocelli e Grignani, invece, uscirà il prossimo 8 agosto, una data non comune per quanto riguarda le uscite discografiche (lo notava anche Marzi sul Messaggero), ma l'annuncio di ieri, a ridosso di quello di Pausini, arriva a una settimana dal Festival del Silenzio, organizzato da Andrea Bocelli nell'Anfiteatro di Lajatico, che si terrà il 22, 24 e 26 luglio 2025. E proprio in quell'occasione, apprende Fanpage, potrebbe esserci l'esordio dal vivo di Mi historia entre tus dedos.