Grignani anticipa Laura Pausini e lancia il duetto con Matteo Bocelli su “La mia storia tra le dita”

Nel pieno della polemica social con Laura Pausini, Gianluca Grignani rilancia con una mossa a sorpresa: una nuova versione del suo storico brano "La mia storia tra le dita", incisa in spagnolo e in duetto con Matteo Bocelli. L’annuncio è arrivato oggi con un post condiviso da entrambi gli artisti: il singolo si intitola "Mi Historia Entre Tus Dedos" e sarà disponibile dall’8 agosto ma è già possibile pre-salvarlo sulle principali piattaforme.

La nuova versione farà parte dell’album internazionale di Matteo Bocelli, "Falling in Love", atteso per il 12 settembre. L’idea del duetto era stata già anticipata in un comunicato stampa del 26 giugno, che confermava la presenza del brano nella tracklist. Tuttavia, solo oggi è stato svelato che a interpretarlo sarebbe stato proprio l’autore originale della canzone.

Lo scontro social con Laura Pausini

In questo contesto si inserisce il cosiddetto “caso Pausini”. Solo poche ore prima dell’annuncio condiviso da Matteo Bocelli, Laura Pausini aveva reso nota, a sorpresa, l’uscita della sua cover de "La mia storia tra le dita", prevista per settembre all’interno del suo nuovo album. A far discutere, in quel caso, era stata l’assenza di qualsiasi riferimento a Grignani, né come autore né come interprete originario del brano.

Il cantautore ha reagito pubblicamente, lasciando un commento sotto al post di Pausini. Commento che, stando a quanto riportato da lui stesso, sarebbe stato cancellato più volte. Grignani ha quindi deciso di ripubblicarlo nelle proprie storie Instagram, rendendo pubblica la sua delusione.

La cantante ha risposto con un’altra storia, specificando che Grignani sarebbe stato fin dall’inizio consapevole dell’intenzione di Laura di realizzare una cover del suo brano. Solo in serata è arrivata la mossa a sorpresa del cantautore che, insieme a Bocelli, ha anticipato sul tempo l’uscita della versione de “La mia storia tra le dita” incisa da Pausini.

Che cosa si nasconderebbe dietro la “doppia” cover della canzone

Secondo quanto ricostruito dal giornalista Gabriele Parpiglia, Laura Pausini – il cui team avrebbe chiesto già a gennaio scorso il permesso a Grignani di realizzare la cover – sarebbe venuta a conoscenza solo di recente della collaborazione tra Grignani e Bocelli. Per questo motivo, avrebbe deciso di anticipare l’annuncio della sua versione del brano con due mesi di anticipo. Una mossa che avrebbe sorpreso anche il team Bocelli, inizialmente intenzionato a svelare il duetto solo più avanti. Proposito che, il post sul duetto lo dimostra, non è più da considerarsi valido.