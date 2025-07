Gianluca Grignani contro Laura Pausini: “La mia storia tra le dita è un mio brano” e lei: “Sapevi che lo avrei cantato”

Nelle scorse ore tra due grandi nomi della musica italiana è nata una piccola polemica, si tratta di Gianluca Grignani e Laura Pausini. Quest'ultima ha da qualche ora annunciato l'arrivo di un nuovo singolo, il brano in questione è La mia storia tra le dita, cantato però anche in spagnolo e portoghese, modificando anche qualcosa nei rispettivi titoli. Il cantante, quindi, ha voluto ribadire che originariamente è una canzone da lui scritta e cantata. La pop star, quindi, ha risposto alla contestazione del collega.

Le parole di Gianluca Grignani a Laura Pausini

Grignani, quindi, dopo aver provato a commentare il post in cui Pausini annuncia l'arrivo del nuovo brano a settembre, ha deciso di riproporre la questione nelle storie su Instagram, puntualizzando: "Il testo che vedrete nella storia successiva è un commento che ho fatto sotto l'ultimo post della mia amica Laura Pausini e che mi è stato ripetutamente cancellato". Il commento in questione, in cui il cantante fa valere le sue ragioni, è il seguente:

Ciao Laura che ti voglio bene lo sai. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum o in altre occasioni. Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io. Ci tenevo a ricordarlo. Io, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone ma soprattutto a te. Ti abbraccio.

La risposta di Laura Pausini

Il messaggio di risposta non si è fatto attendere e infatti, tra le sue storie su Instagram, Laura Pausini ha chiarito la sua posizione riconoscendo a Grignani la paternità del brano, ma aggiungendo che lui sapeva, sin da inizio anno, che ci avrebbe lavorato su. La cantante, infatti, scrive:

Gianluca, anche io ti voglio bene, tanto che ti canto da sempre e tanto che lo sai da febbraio che ti avrei cantato ancora, anche quest'anno. Sai quanto amo la tua musica e con l'annuncio che ho fatto oggi, spero di averti reso felice. Questa tua canzone, non solo è l'unica al mondo che esiste in tre lingue con quei titoli, ma non credo che nessuno altro (sicuramente non io) si permetterebbe mai di scrivere un titolo così unico, come il tuo.

A questo, poi, Pausini aggiunge un ulteriore commento nel quale spiega le dinamiche di lancio di un brano, soffermandosi sul fatto che ogni artista decide le modalità e i temi attraverso i quali raccontare un pezzo che canterà e infatti scrive: