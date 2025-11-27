Moise Kean sarebbe innamorato di Virginia Stablum: chi è la Miss Universo Italia che ha conquistato il bomber

Moise Kean avrebbe ritrovato l’amore con Virginia Stablum, modella ed ex Miss Universe Italy. Lei ha un passato a Uomini e Donne, lui è sempre stato riservato sulla vita privata. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul gossip.

Moise Kean e Virginia Stablum sarebbero una nuova coppia del gossip. L'attaccante della Fiorentina e della Nazionale avrebbe ritrovato la serenità sentimentale al fianco di Virginia Stablum, modella e influencer trentina che negli ultimi mesi – da quanto si apprende – è entrata nella sua vita con grande discrezione.

Virginia Stablum, da Miss Universe Italy al mondo della moda

Virginia Stablum non è certo una sconosciuta nel panorama dello spettacolo italiano. Nel 2022 ha conquistato il titolo di Miss Universe Italy, un trampolino di lancio che le ha spalancato le porte della moda e dello showbiz. Prima ancora aveva partecipato a Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi, dove corteggiò il tronista Nicolò Brigante senza però arrivare alla scelta finale.

Nata a Trento da madre tedesca e padre nigeriano, Virginia ha studiato al Liceo Linguistico "Sophie M. Scholl" della sua città prima di iscriversi alla facoltà di Scienze della Comunicazione all'Università di Verona, percorso che però non ha ancora concluso. Nel frattempo la carriera da modella è diventata sempre più impegnativa: ha lavorato con numerosi marchi. Il suo nome era già circolato in passato accostato ad altri personaggi noti: si era parlato di un possibile flirt con Ignazio Moser e di una frequentazione con Luca Vezil, ex storico di Valentina Ferragni. Ora, però, sembra che il suo cuore batta per il bomber viola.

Leggi anche Pamela Camassa volta pagina dopo la separazione da Filippo Bisciglia: la foto mentre bacia Stefano Russo

La riservatezza di Kean: un padre presente dopo un passato difficile

Moise Kean è sempre stato un libro chiuso quando si tratta di vita privata. Fino a circa un anno fa aveva una relazione con Nif Brascia, ragazza di origini thailandesi dalla quale ha avuto Marley, che oggi ha due anni. Una storia vissuta lontano dai riflettori, tanto che nemmeno i compagni di squadra erano a conoscenza della paternità dell'attaccante.

Per questo motivo, la frequentazione con Virginia Stablum resta avvolta nel riserbo, perfettamente in linea con il carattere dell'attaccante. I due si starebbero vedendo con una certa continuità e, stando alle indiscrezioni, sarebbero molto affiatati.