Mario Balotelli ha una nuova fidanzata: chi è Angelica Moccia, manager a Dubai

Nuovo amore per Mario Balotelli. L’attaccante bresciano, oggi in forza al campionato degli Emirati Arabi, ha ufficializzato la relazione con Angelica Moccia attraverso uno scatto condiviso sui social. La foto, che li ritrae insieme a cena, conferma le indiscrezioni che circolavano da tempo su un legame del calciatore nato proprio a Dubai, dove entrambi risiedono per motivi professionali.

Chi è Angelica Moccia, nuova fidanzata di Mario Balotelli

Angelica Moccia vive da tempo all'estero ma ha origini italiane: ventotto anni, nata a Portogruaro (Venezia), la donna vanta un percorso internazionale. Prima di stabilirsi negli Emirati, ha vissuto a Parigi, lavorando per sei anni nel settore della ristorazione, e ha perfezionato gli studi negli Stati Uniti. Attualmente ricopre il ruolo di manager per l'Europa di Nextologies, una multinazionale canadese specializzata in tecnologie per i media e distribuzione di video podcast. Proprio a Dubai sarebbe scoccata la scintilla con l'attaccante Mario Balotelli che, da quando si è trasferito negli Emirati a gennaio scorso, ha già messo a segno cinque reti.

Angelica Moccia, nuova compagna di Mario Balotelli

Da Raffaella Fico a oggi: i vecchi amori di Balotelli

A 35 anni, Mario Balotelli torna così al centro delle cronache rosa dopo una lunga serie di relazioni finite sotto i riflettori. La più celebre resta quella con Raffaella Fico (iniziata nel 2011): la showgirl è anche madre della sua prima figlia, Pia, riconosciuta ufficialmente nel 2014 dopo una lunga battaglia mediatica. Nel passato del calciatore figurano anche il legame con la modella belga Fanny Neguesha e la relazione con Clelia Carleen, dalla quale nel 2017 è nato il suo secondo figlio, Lion. Con Angelica Moccia, Balotelli sembra adesso aver trovato una nuova stabilità, lontano dai radar del gossip italiano e immerso nella sua nuova vita professionale in Medio Oriente.