Kumo conferma il flirt con Giulia Stabile: “Tra noi c’è stato qualcosa, adesso lei mi ghosta”

L’ex ballerino di Amici Kumo conferma, per la prima volta, un flirt con Giulia Stabile: “Eravamo simili, sembrava di vedermi allo specchio con lei”. A domanda diretta se abbia influito sulla rottura con Alessia Pecchia: “Sì e no. Ci siamo avvicinati perché passavamo molte ore in sala”.

A distanza di tempo dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Kumo ha deciso di fare chiarezza sui gossip nati all'interno della scuola. Ospite del podcast BerAlive, il ballerino ha affrontato i presunti flirt con le ex compagne Martina Giovannini e Isobel Kinnear, per poi confermare, per la prima volta, un reale avvicinamento a Giulia Stabile.

Le smentite su Martina Giovannini e Isobel Kinnear

Durante la permanenza nel talent, il pubblico aveva ipotizzato una storia tra Kumo e Martina Giovannini. Il ballerino ha smentito categoricamente ogni coinvolgimento sentimentale, definendola semplicemente la persona a cui si era più legato nella casetta. Ha poi ammesso che oggi i rapporti si sono raffreddati, ma per ragioni personali: “La sento poco, ma è colpa mia: sono asociale e ghosto”. Nessun risvolto romantico nemmeno con Isobel Kinnear, con la quale si è limitato a un'intesa professionale: “Con Isobel non c’è mai stato nulla, ci siamo trovati bene solo in sala”.

La conferma su Giulia Stabile

Il nucleo dell'intervista ha riguardato però il rapporto con Giulia Stabile. Kumo ha ammesso che tra i due sia nato qualcosa di più profondo rispetto alle altre colleghe, complice il lungo tempo passato insieme per le prove. L'intervistatore ha incalzato il ballerino per fare luce sulla cronologia degli eventi, in particolare sul legame tra questo avvicinamento e la fine della precedente relazione di Kumo con Alessia Pecchia. Alla domanda se ci sia stato un avvicinamento, l'artista ha risposto: "Metà e metà, dopo che mi ero lasciato, visto che stavamo spesso insieme".

A quel punto è arrivata la domanda più stringente del conduttore, che ha chiesto esplicitamente se Giulia Stabile fosse stata la causa della rottura con la storica fidanzata. La replica del ballerino ha cercato di ridimensionare la tempistica della crisi: "No, diciamo di no, sì e no. Se mi sono avvicinato a lei era per la sala, eravamo simili, sembrava di vedermi allo specchio con lei, c'era molta sintonia a livello artistico e personale".

Il rapporto oggi: "Adesso lei ghosta me"

L'intervista si è conclusa analizzando lo stato attuale dei rapporti tra i due professionisti. Se nel caso di Martina Giovannini è lo stesso Kumo ad ammettere la propria tendenza a sparire, con Stabile le dinamiche si sarebbero invertite. All'accusa diretta dell'intervistatore, che gli ha chiesto se adesso stia ignorando anche Giulia, il ballerino ha risposto: "No, è lei che ghosta me".