Nikita Perotti non sposerà Anastasia Kuzmina, la finta proposta di matrimonio per annunciare un progetto insieme

No, Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina non diventeranno marito e moglie. I due ballerini di Ballando con le stelle, nei giorni scorsi, sono riusciti a catturare l'attenzione dei lettori mettendo in scena una improvvisa quanto poco verosimile proposta di matrimonio. Nikita si è inginocchiato davanti ad Anastasia e le ha dato l'anello. A impegnarsi perché la sceneggiata riuscisse, anche diversi volti noti che hanno commentato il post facendo alla "coppia" le proprie congratulazioni. Ma la verità è un'altra.

La verità dietro alla proposta di Nikita Perotti ad Anastasia Kuzmina

Come facilmente prevedibile, tra Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina non c'è di certo il profumo di fiori d'arancio. Il video che sembrava immortalare la fatidica proposta di matrimonio in realtà annunciava un progetto lavorativo insieme. I due professionisti, infatti, hanno pensato di fornire un servizio a chi decide di sposarsi. In particolare, i due aiuteranno le coppie a portare a casa un primo ballo di tutto rispetto nel giorno del loro matrimonio. Perotti e Kuzmina metteranno a disposizione una serie di brani tra cui scegliere e creeranno per i futuri sposi delle coreografie accessibili anche a chi non ha mai ballato in vita sua, da imparare passo passo nella comodità di casa.

Il finto matrimonio e la complicità di Andrea Delogu

Nei giorni scorsi, Nikita Perotti ha pubblicato un video in cui chiedeva ad Anastasia Kuzmina di sposarlo. La proposta avveniva nel più classico dei modi. La ballerina si voltava e trovava, ad attenderla, il collega inginocchiato e con un prezioso anello tra le dita. Nella didascalia la scritta: "Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio". Il video è stato accolto da una valanga di commenti di auguri. Tra coloro che hanno commentato il reel anche Andrea Delogu, che ha affrontato l'esperienza a Ballando con le stelle proprio con Nikita Perotti: "Impazzisco, io lancio i petali di rosa", ha esclamato entusiasta la conduttrice. In molti, così, si sono convinti che i due ballerini avessero davvero una relazione segreta poi sfociata nel matrimonio. Ma non era così.