La reazione di Andrea Delogu alle nozze a sorpresa di Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina: “Impazzisco”

Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti hanno annunciato a sorpresa il matrimonio, tra i dubbi di chi non crede siano una coppia e i messaggi di congratulazioni. Sui social anche il commento di Andrea Delogu, che nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle ha ballato insieme al ballerino e per mesi si è parlato del loro rapporto. “Impazzisco, io lancio i petali”, ha scritto.

Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina si sposano. I due ballerini di Ballando con le Stelle hanno pubblicato un video su Instagram della proposta di matrimonio e hanno scatenato centinaia di commenti da parte dei fan. C'è chi fa le congratulazioni alla neo coppia, finora mai uscita allo scoperto sui social, e chi invece mette in dubbio la veridicità del matrimonio. Per il momento i diretti interessati non hanno aggiunto altre spiegazioni, lasciando in sospeso tutti coloro che li seguono.

Tra i tanti messaggi comparsi sotto il video c'è anche quello di Andrea Delogu, vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, che ha ballato in coppia con Nikita Perotti durante la gara. Tra loro è nato un bel rapporto di amicizia, che all'inizio era finito al centro dei gossip e si ipotizzava fosse qualcosa in più. I diretti interessati hanno sempre smentito e ora la conduttrice è fidanzata con Alessandro Marziali, mentre Perotti sembra pronto per convolare a nozze con Kuzmina. "Impazzisco! Io lancio petali di rosa, io lancio i petali", ha scritto Delogu su Instagram reagendo alla notizia.

"Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio", hanno scritto Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina ad accompagnare il video. Nelle immagini, sullo sfondo della città di Roma, il ballerino si inginocchia con un anello tra le mani e la ballerina, emozionata, corre ad abbracciarlo. La proposta è arrivata totalmente a sorpresa dal momento che nessuno dei due protagonisti di Ballando con le Stelle aveva mai parlato del rapporto che li lega e nessuno dei fan era a conoscenza che fossero una coppia. "Avrei qualcosa da dire in merito", ha scritto la giudice del programma Rossella Erra mettendo ancora più dubbi sulla veridicità del rapporto. Al momento i diretti interessati non si sono espressi in alcun modo, ma presto potrebbero confermare la loro relazione oppure "uscire allo scoperto" e spiegare il motivo del gesto.