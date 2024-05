Kumo e Martina Giovannini insieme dopo Amici 23, la foto che confermerebbe la frequentazione

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Kumo e Martina Giovannini insieme dopo Amici 23. I due ex allievi hanno pubblicato sui social il primo scatto insieme, che farebbe pensare a tutti gli effetti a una frequentazione oltre la semplice amicizia. Il ballerino, ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, aveva spiegato di essere entrato da fidanzato nella scuola, ma di essersi lasciato per "problemi di coppia" e di non essere alla ricerca di un'altra storia d'amore. Lei invece, sempre nel salotto di Verissimo, non si era sbilanciata: "Ci siamo trovati a livello caratteriale, è una bella amicizia".

Kumo e Martina Giovannini si frequentano, la foto sui social

Dopo Ayle e Lucia, altri due allievi di Amici 24 sarebbero usciti allo scoperto e sembrerebbero essere a tutti gli effeti una coppia. Si tratta dell'ultima eliminata dal talent, la cantante Martina, e del ballerino Kumo. I due hanno pubblicato sui social uno scatto in bianco e nero, in cui sono molto vicini uno e all'altra, dimostrando una certa complicità, oltre la semplice amicizia. "Non si può scegliere di chi innamorarsi, ci si innamora e basta. Amare, quello che viene dopo, è una scelta", ha scritto il ballerino su X , riportando una frase che aveva letto. Sembra quindi che, dopo aver archiviato la storia con la sua ex, si sia di nuovo innamorato e proprio della cantante, conosciuta nel talent.

Martina Giovannini eliminata da Amici a un passo dalla Semifinale

Martina Giovannini è stata eliminata da Amici 23 a un passo dalla Semifinale, nella puntata del 4 maggio. La cantante, prima di tornare sui social, si è presa qualche giorno di pausa dopo la lunga esperienza nella scuola "È stata un'esperienza magnifica, che mi ha insegnato tanto a livello artistico ma soprattutto personale", ha poi scritto dopo un periodo di silenzio. E ha continuato: "Ho incontrato persone che non dimenticherò mai e ringrazio con tutto il mio cuore. Grazie ad Amici e Maria per l'opportunità che mi hanno dato, ai vocal coach e ai professionisti per tutti gli insegnamenti e i preziosi consigli e a tutti i miei compagni di viaggio".